Камбербетч с нами! Актер выразил поддержку Украине

Всемирно известный британский актер Бенедикт Камбербетч спустя долгие годы работы получил свою звезду на Аллее славы. Однако, как и весь мир, он не смог не думать об Украине.

Актер говорит, что он не может не выразить свою поддержку украинцам, но пока этого недостаточно. Камбербетч подчеркнул, что необходимо действовать по всему миру.

— Мы должны идти на сайты посольств, должны решить, что мы можем сделать как граждане мира, как граждане Европы, как люди, желающие наилучшего решения этой проблемы, – подчеркнул актер.

Ради людей с детьми, ради семей, которые пытаются выжить под обрушившимися на их города ракетными дождями.

Напомним, что весь мир с нами. Читай, как международное сообщество поддерживает Украину. И вдохновляйся на победу независимой Украины.