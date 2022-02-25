Я молюся за людей в Україні. Анджеліна Джолі висловила підтримку

Світ продовжує підтримувати Україну. Всесвітньо відома акторка Анджеліна Джолі підтримала нашу країну на своїй сторінці в Instagram.

— Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я та мої колеги з Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні.

Ми вже бачили повідомлення про жертв та людей, які почали залишати свої будинки у пошуках безпечних місць.

Ще зарано говорити, що може статися, але значення цього моменту — для народу України та для міжнародного правопорядку — неможливо переоцінити, — написала голлівудська актриса.

Раніше ми розповідали про протести у світі проти війни з Україною.