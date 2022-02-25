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Я молюся за людей в Україні. Анджеліна Джолі висловила підтримку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Лютого 2022, 11:00
Анджеліна Джолі підтримала Україну
Фото: Instagram

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