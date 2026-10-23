Холостяк 15: хто отримав троянди на першій церемонії

На телеканалі СТБ вийшов другий випуск реаліті Холостяк 2026, під час якого головний герой Вʼячеслав Кравцов познайомився з новими дівчатами та вручив заповітні троянди.

Розповідаємо, як завершилася Перша вечірка Холостяка 15 та хто з героїнь отримав троянду.

Холостяк 15: як пройшов другий випуск

У другому випуску Холостяка глядачі побачили продовження Першої вечірки, на якій Вʼячеслав зустрівся з новими дівчатами. Під кінець епізоду відбулася перша на проєкті Церемонія троянд.

Новий епізод почався з того, що Слава отримав запрошення зустрітися із загадковою незнайомкою, якою виявилася Єлизавета Колношенко. Вона зіграла для Холостяка красиву мелодію на фортепіано.

— Для мене гра на фортепіано — не просто про гру, це спосіб показати свою душу, – сказала Ліза.

Одразу після цього на Вʼячеслава очікувала несподівана перевірка. Марія Пейзак запропонувала йому зібрати столик і застелити ліжко, оскільки для дівчини важливо , щоб чоловік вмів поратися із побутовими справами.

Тим часом ведучий проєкту Григорій Решетник провів для інших дівчат інтерактив. Вони по черзі витягували із вежі келихи, які містили бонуси та приховані факти про Холостяка.

Після цього ще одна нова героїня, повітряна гімнастка Марія Захватова, показала Славі та дівчатам вражаюче шоу й подарувала Холостяку карабін у формі сердечка.

Холостяк 15: результати першої Церемонії троянд

Троянду першого враження на проєкті отримала Єлизавета, яка змогла зачарувати Кравцова грою на фортепіано.

Ще одну квітку отримала педіатриня Вікторія після індивідуального спілкування.

Далі настала найочікуваніша мить вечірки — перша Церемонія троянд, під час якої Холостяк мав визначити, з ким він продовжить спілкування у романтичному проєкті.

Першою квітку отримала Дар’я, яка станцювала під час знайомства пристрасну румбу.

Інженерка Аня також продовжить свою участь в реаліті після романтичного запалювання нічника, який вони зі Славою зібрали разом.

Ще одна троянда була подарована психіатрині Дар’ї. Холостяк розповів, що вже був знайомий з нею у спільних компаніях, однак на проєкті вона чомусь вирішила поводитися як незнайомка.

З трояндою також автоблогерка Дарина, яка приїхала на зустріч із Вʼячеславом на спорткарі.

Не залишилась без квітки й баскетболістка Катерина, зустріч якої із Холостяком відбулася в комфортній спортивній атмосфері.

Ще одну троянду отримала SMM-менеджерка Марія, яка перевіряла вправність Слави в побуті.

Повітряна гімнастка Марія — також володарка троянди від Кравцова.

Ще одна героїня, яка вразила Холостяка, — це Христина, вона запропонувала підписати романтичний договір прямо під час знайомства.

Отримала квітку і Любов, з якою Слава має давню історію знайомства.

— Повернутися назад у дружбу вже точно не вийде. Чи ти готова ризикнути? Бо я готовий, – сказав Вʼячеслав.

Остання троянда була призначена для Валерії, яка організувала романтичне побачення під час першого знайомства.

Тим часом героїня Єлизавета Проценко залишилась на проєкті завдяки троянді надії, яка дає імунітет на дві церемонії поспіль, за умови, що вона виконуватиме забаганки інших дівчат.

Вже з трояндами прийшли на церемонію Лія та Тетяна, оскільки вони мали побачення з Холостяком ще до Першої вечірки.

Наступні випуски романтичного реаліті Холостяк 15 дивись кожної пʼятниці, о 19:00 на телеканалі СТБ.

Раніше ми повідомляли про те, що реаліті Холостяк тепер показуватимуть також на Netflix в Україні.

Фото: СТБ

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