Заохотити до читання: дитячі автори, чиї книги закохають дітей у літературу

Дитячі книги захоплюють та надихають, вчать нас життєвих правил та розповідають, що добро завжди переможе зло. Та не всі діти люблять читання, і для батьків та вчителів стає цілою мукою заохотити дитину до читання.
Натомість силоміць змушувати дитину читати ненависну книгу також не слід: так виробиться ще більший бар’єр.
Вчителька української мови Марічка Берізко поділилася списком сучасних українських дитячих письменників, які точно захоплять дитину та зможуть закохати її в літературу.
Письменниця відома й дорослій, і дитячій аудиторії. Її книги неодноразово отримували нагороди. Скажімо, 36 і 6 котів стала найсмішнішою книгою року за версією BBC у 2013 році.
Історія, яку описує авторка — про товариство котів, кожен з яких з якоїсь причини опинився на вулиці. Їхні діалоги — легкі та гумористичні, а у кожному герої з легкістю можна упізнати себе та свого друга.
Уваги вартують й інші книги авторки. Наприклад, Містельфи, Хто творить Різдво, Життя іграшкових овечок, Мишкові миші.
Уваги вартують й інші книги авторки. Наприклад, Містельфи, Хто творить Різдво, Життя іграшкових овечок, Мишкові миші.
Авторка є не лише письменницею, а ще й ілюстраторкою до власних творів.
У своїх книгах вона розмірковує над добром та злом, говорить про допомогу лісу та лісовим мешканцям, про тварин та рослини.
Для дітей молодшого віку в авторки вийшли книжки-картинки про лісових мешканців: Зубр шукає гніздо, Ведмідь хоче спати та серія книжок про Туконі.
Для дітей молодшого віку в авторки вийшли книжки-картинки про лісових мешканців: Зубр шукає гніздо, Ведмідь хоче спати та серія книжок про Туконі.
За словами самої авторки, Туконі — це мешканці лісу, які дбають про тварин та рослин навколо. Казка навчить малечу турбуватися про все живе навколо.
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Сашко Дерманський пише для дітей вірші та прозу, створює незвичних казкових героїв — чудове чудовисько Чу й бабая Гарбузяника, вужика Ониська, бабусю Катастрофу й Остапа Квіточку, криничника Мефодія і привида Зловісну Марту.
Одним із найвідоміших творів автора є Чудове Чудовисько й Пригоди вужа Ониська, або Володар Макуци.
Твори Сашка Дерманського навчають дітей розпізнавати власні емоції та дружити з іншими людьми.
Авторка зуміла подарувати українській дитячій літературі багато якісних та правдивих творів. Серед них — Хто росте у саду, Хто росте у парку, Хто росте у лісі.
За першою освітою Катерина Міхаліцина — біолог. Тож у своїх книгах вона гарно поєднала знання та хист письменництва. Читачі зможуть помандрувати природою, дізнатися багато цікавих фактів про тваринний та рослинний світи.
Перша книга авторки — Коли я була лисицею — потрапила до короткого списку премії Книга року BBC 2019.
Розповідь ведеться про дівчинку, яку виховували бабуся та дідусь. І основною темою є саме ситуація, коли дитина може жити без батьків — як до цього ставитися та чому так буває, пояснює книга Коли я була лисицею.
А як ще можна заохотити дитину до читання, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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