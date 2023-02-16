Заохотити до читання: дитячі автори, чиї книги закохають дітей у літературу

Дитячі книги захоплюють та надихають, вчать нас життєвих правил та розповідають, що добро завжди переможе зло. Та не всі діти люблять читання, і для батьків та вчителів стає цілою мукою заохотити дитину до читання.

Натомість силоміць змушувати дитину читати ненависну книгу також не слід: так виробиться ще більший бар’єр.

Вчителька української мови Марічка Берізко поділилася списком сучасних українських дитячих письменників, які точно захоплять дитину та зможуть закохати її в літературу.

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Галина Вдовиченко

Письменниця відома й дорослій, і дитячій аудиторії. Її книги неодноразово отримували нагороди. Скажімо, 36 і 6 котів стала найсмішнішою книгою року за версією BBC у 2013 році.

Історія, яку описує авторка — про товариство котів, кожен з яких з якоїсь причини опинився на вулиці. Їхні діалоги — легкі та гумористичні, а у кожному герої з легкістю можна упізнати себе та свого друга.

Уваги вартують й інші книги авторки. Наприклад, Містельфи, Хто творить Різдво, Життя іграшкових овечок, Мишкові миші.

Оксана Була

Авторка є не лише письменницею, а ще й ілюстраторкою до власних творів.

У своїх книгах вона розмірковує над добром та злом, говорить про допомогу лісу та лісовим мешканцям, про тварин та рослини.

Для дітей молодшого віку в авторки вийшли книжки-картинки про лісових мешканців: Зубр шукає гніздо, Ведмідь хоче спати та серія книжок про Туконі.

За словами самої авторки, Туконі — це мешканці лісу, які дбають про тварин та рослин навколо. Казка навчить малечу турбуватися про все живе навколо.

Сашко Дерманський

Сашко Дерманський пише для дітей вірші та прозу, створює незвичних казкових героїв — чудове чудовисько Чу й бабая Гарбузяника, вужика Ониська, бабусю Катастрофу й Остапа Квіточку, криничника Мефодія і привида Зловісну Марту.

Одним із найвідоміших творів автора є Чудове Чудовисько й Пригоди вужа Ониська, або Володар Макуци.

Твори Сашка Дерманського навчають дітей розпізнавати власні емоції та дружити з іншими людьми.

Катерина Міхаліцина

Авторка зуміла подарувати українській дитячій літературі багато якісних та правдивих творів. Серед них — Хто росте у саду, Хто росте у парку, Хто росте у лісі.

За першою освітою Катерина Міхаліцина — біолог. Тож у своїх книгах вона гарно поєднала знання та хист письменництва. Читачі зможуть помандрувати природою, дізнатися багато цікавих фактів про тваринний та рослинний світи.

Таня Поставна

Перша книга авторки — Коли я була лисицею — потрапила до короткого списку премії Книга року BBC 2019.

Розповідь ведеться про дівчинку, яку виховували бабуся та дідусь. І основною темою є саме ситуація, коли дитина може жити без батьків — як до цього ставитися та чому так буває, пояснює книга Коли я була лисицею.

А як ще можна заохотити дитину до читання, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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