Привлечь к чтению: детские авторы, чьи книги влюбят детей в литературу

Детские книги увлекают и вдохновляют, учат нас жизненным правилам и рассказывают, что добро всегда победит зло. Но не все дети любят чтение, и для родителей и учителей становится целым мучением приучить ребенка читать.

Силой заставлять ребенка читать ненавистную книгу тоже не стоит: таким образом выработается еще больший барьер.

Учитель украинского языка Маричка Березко поделилась списком современных украинских детских писателей, которые точно смогут увлечь ребенка и влюбить его в литературу.

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Галина Вдовиченко

Писательница известна и взрослой, и детской аудитории. Ее книги неоднократно получали награжды. Например, 36 і 6 котів стала самой смешной книгой года по версии BBC в 2013 году.

История, которую описывает автор — об обществе котов, каждый из которых по какой-то причине оказался на улице. Их диалоги легкие и юмористические, а в каждом герое с легкостью можно узнать себя и своего друга.

Внимание стоят и другие книги автора. Например, Містельфи, Хто творить Різдво, Життя іграшкових овечок, Мишкові миші.

Оксана Була

Автор является не только писателем, но и иллюстратором к собственным произведениям.

В своих книгах она размышляет о добре и зле, говорит о помощи лесу и лесным жителям, о животных и растениях.

Для детей помладше у автора вышли книги-картинки о лесных жителях: Зубр шукає гніздо, Ведвідь хоче спати и серия книг о Туконі.

По словам самого автора, Туконі — это жители леса, которые заботятся о животных и растениях вокруг. Сказка научит малышей заботиться обо всем живом вокруг.

Сашко Дерманский

Сашко Дерманский пишет для детей стихи и прозу, создает необычных сказочных героев — замечательное чудовище Чу и бабая Гарбузяника, ужа Ониська, бабушку Катастрофу и Остапа Квиточку, криничника Мефодія и призрака Зловісну Марту.

Одним из самых известных произведений автора является Чудове Чудовисько и Пригоди вужа Ониська, або Володар Макуци.

Произведения Сашка Дерманского учат детей распознавать собственные эмоции и дружить с другими людьми.

Екатерина Михалицына

Автор сумела подарить украинской детской литературе много качественных и правдивых произведений. Среди них — Хто росте у саду, Хто росте у парку, Хто росте у лісі.

По первому образованию Екатерина Михалицына — биолог. Поэтому в своих книгах она хорошо сочетает знания и талант писательства. Читатели смогут попутешествовать по природе, узнать много интересных фактов о животном и растительном мирах.

Таня Поставная

Первая книга автора — Коли я була лисицею — попала в короткий список премии Книга года BBC 2019.

Рассказ повествует о девочке, которую воспитывали бабушка и дедушка. И основная тема — именно ситуация, когда ребенок может жить без родителей — как к этому относиться и почему так бывает, объясняет книга Коли я була лисицею.

А как еще можно привлечь ребенка к чтению, мы писали в нашем другом материале.

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