Перемогти Сяк-таків і дізнатися таємницю затопленого човна — підбірка книг для тебе і твоєї дитини

Книги — саме через них, зокрема, діти пізнають світ. Тому важливо привчати читати малечу змалку. Молода мама та письменниця із Закарпаття Жанна Хома радить: підбираючи казкові історії чи книжки, звертай увагу на сюжет та вік, для якого рекомендована відповідна література.

Віддавай перевагу добрим історіям про дружбу, традиції, родину, Батьківщину. Важливо, щоб історія була оптимістичною і мала щасливий кінець.

— Уникай казок про привидів, монстрів та інших негативних персонажів. Допоки дитина не знає про привида, вона його не боїться. А такі казки можуть лише породити нові страхи чи підсилити вже наявні, — розповідає письменниця.

До того ж почитати цікаві та корисні книги разом з малечею можна безкоштовно. Нині деякі українські видавництва надали вільний доступ до дитячих книжок у форматі PDF.

Аудіоказки можна прослухати в безоплатних українських аудіододатках, зокрема в мобільному додатку Казки дитинства.

— Я є авторкою циклу казок Маленькі історії Дарчика та Міккі. Свою творчість я розпочала після народження сина. Саме він і домашній улюбленець, пес Міккі, стали головними героями добрих маминих казок. Тож раджу їх почитати, — каже Жанна Хома.

Що почитати з дітьми: перелік книг

Тож разом із письменницею ми підготували суб’єктивний список рекомендованої для дітей літератури:

Маленькі історії Дарчика та Міккі

Авторка – Жанна Хома

Це збірка добрих та зворушливих казок про справжню дружбу маленького хлопчика та його собаки. Ця книга особлива, адже її герої не вигадані, а справжні! Написана мамою для сина, вона не залишить байдужим жодне дитяче серце!

Чарівний ліхтарик, або Неймовірні пригоди Дарусика у місті над Латорицею

Авторка – Жанна Хома

Це не просто казкова повість, а ще й свого роду путівничок, який проведе маленьких читайликів вуличками рідного міста та розповість про визначні пам’ятки Мукачева.

Незвичайні пригоди Алі

Авторка – Галина Малик

Історія, яка вчить відповідальності та розсудливості. Книга розповідає про дівчинку, яка потрапляє в чарівну країну Недоландію. Саме тут їй доведеться повірити у себе та навчитись обирати вірний шлях. Аля побореться із лінивими персонажами, виведе на чисту воду брехунів та переможе в’їдливих Сяк-таків.

4. Єнотик Бо і повітряна куля

Авторка – Ірина Лазуткіна

Історія про віру в мрії та шлях до них. Не минулося тут і без пригод, випробувань та вірної дружби.

5. Таємниця підводного човна

Автор – Андрій Кокотюха

Таємнича історія затонулого Сома. Детектив з розслідуванням загадкових подій. Це розповідь про перший підводний човен Чорноморського Флоту Сом. За легендою, на його борту знаходиться незвичайний скарб, через який і було затоплено човен.

6. 13 історій у темряві

Авторка – Галина Ткачук

У кожній оповідці авторці вдається гармонійно поєднувати страшне й комічне. І це надає книжці легкості й невимушеності, допомагає з усмішкою подивитися на власні страхи й відокремити уявне від реального. Батькам ця книжка допоможе зрозуміти, чого бояться діти. Для дітей фантастичні історії зі сміхом — прекрасний засіб від страху.

7. Джури козака Швайки

Автор – Володимир Рутківський

У книзі йдеться не про визначних козацьких отаманів, а про відчайдушних козаків – богатиря Демка, Грицика, Санька та Швайка із вірним побратимом вовком Барвінком.

8. Раз овечка, два овечка

Авторка – Галина Крук

Збірка віршів із гумором. У книзі є навіть навчання лічбі, логопедичні вправи, завдання на уважність тощо.

9. Я так бачу

Автори: Роман Романишин, Андрій Лесів

На сторінках рicture book Я так бачу розповідається про будову ока, особливості зору в людини, тварин і птахів. Про те, як ми бачимо і як сприймає побачене наш мозок. Самостійно дитина може читати текст, розміщений унизу сторінки.

Це розповідь головної героїні про темряву і світло, уяву та сни, мрії й пізнання. Інші текстові блоки краще читати разом із дорослими, вони відрізняються дрібним кеглем, складнішою лексикою, термінами, назвами й датами.

10. Більше за Всесвіт

Автор – Віталій Бугара

Дівчинка Аліса велика, а її кошеня — маленьке. Проте поруч із татом Аліса вже не велика, та й тато поруч зі слоном у зоопарку теж виглядає маленьким. Лаконічна і зворушлива історія знайомить читачів із поняттями “великий” і “маленький”, а також розповідає про дещо, що не має ні початку, ні кінця — про Всесвіт.

11. Іванна і ванна

Авторка – Олеся Мамчич

Це збірка коротких дотепних оповідань. Вони допоможуть перейти від віршів до читання більших за обсягом творів. Оповідання про Іванну, яка гралася у схованки зі звичайною ванною. Фантазія авторки не має меж і створює неймовірні сюжети.

Але крім розумової діяльності та читання, дітям потрібно ще й рухатися. Читай, навіщо дітям займатись спортом.

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