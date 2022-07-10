Від упевненості в собі до здорової фізичної форми: чому дітям варто займатись спортом

Як змусити себе піднятись зранку, щоб зробити мінімальну зарядку? Про це питає себе чимало дорослих людей. Не дивно, що знайти мотивацію для власних дітей, щоб займатись спортом, теж виявляється складним випробуванням.

Однак фітнес-тренер Андрій Хомицький пояснює, що регулярні тренування можуть кардинально змінити життя будь-якої дитини та сприяти її позитивному розвитку у майбутньому.

Від упевненості у собі до звичайної здорової фізичної форми – це лише найменший перелік переваг, що будуть супроводжувати малечу протягом життя, якщо у дитинстві вона займалася спортом. А які ще плюси? Розповідаємо далі.

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Впевненість у власних силах

Як дорослим, так і дітям на перших тренуваннях складно не лише фізично, але й морально. З’являється почуття невпевненості у власних силах.

Проте всього лише за кілька занять воно зникає, навіть якщо мало прояви й у звичайному житті поза спортивною залою. Річ у тім, що все залежить від прогресу, похвали тренера та навіть покращення координації, оскільки все це підвищує самооцінку.

Коли ваша дитина, якій нещодавно було складно стати в планку, робить впевнені відтискання – це гордість і для батьків, і для тренера. Це чималий вклад у впевненість дитини.

А чимало дорослих знають, що від здорової самооцінки залежить не одна сфера життя людини. Впевненість у собі допоможе дитині у майбутньому здобувати нові висоти та адекватно сприймати критику у свою сторону.

Дисципліна на все життя

Коли з’являються регулярні тренування, доводиться більш чітко планувати свій розклад. Це стосується не лише дорослих, але й малечі, яка таким чином навчиться користуватись своїм часом доцільно та більш майстерно.

Крім того, кожна фізична вправа вимагає чималої концентрації на процесі, що допоможе дитині навчитись зосереджувати увагу не лише на результаті, але й на самому теперішньому часі.

Покращення фізичної форми та стану здоров’я

Найбільш очевидний ефект від тренувань – це, звісно ж, покращення фізичної форми. Кожна відмітка на шкалі прогресу буде мотивувати дитину до нових звершень та навчить її наполегливості у роботі.

Проте все ж таки варто пам’ятати, що головне — це не ефект, а процес. Тож не варто забувати насолоджуватись життям, попри всі негаразди та перешкоди.

У сучасному світі все ж таки одного спорту для збалансованого розвитку дитини недостатньо. Все більше зростає роль знання іноземних мов. Тож читай, як зацікавити дитину англійською та вивчати мову із задоволенням.

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