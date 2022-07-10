Родительство

От уверенности в себе до здоровой физической формы: почему детям следует заниматься спортом

Даниэла Долотова, редактор сайта 10 июля 2022, 15:00
Чому дітям варто займатись спортом
Фото: Pexels

Больше новостей
Славянск
Славянск уничтожают вместе с его жителями: что происходит в прифронтовом городе
Антитютюновий закон в Україні - нові обмеження для курців
И вейп, и кальян, и жевательный табак тоже? Новые ограничения для курильщиков в Украине. Читай детали
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Ужасная трагедия в Часовом Яру: что известно о завале многоэтажки
Ціни на овочі та фрукти в Україні в липні
Цена на фруктово-овощную корзину в Украине: что происходит на продовольственных рынках сегодня
Смотреть больше

Материалы по теме

Всесвітні ігри-2022
Нация победителей: за первый день Всемирных игр в США украинцы завоевали четыре медали. Читай, кто принес золото
Правила безпеки на воді - про що варто пам’ятати батькам під час відпочинку
Правила безопасности на воде: о чем следует помнить родителям во время отдыха
емоційне насилля
Сделать больно без синяков: к каким психическим отклонениям может привести эмоциональное насилие над ребенком
Чому спортсмени світу не хочуть виступати з країнами-терористами
Без россиян и белорусов: почему спортсмены мира не хотят выступать со странами-террористами

Видео
0:04:36
Славянск

Славянск уничтожают вместе с его жителями: что происходит в прифронтовом городе
0:02:03
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Ужасная трагедия в Часовом Яру: что известно о завале многоэтажки
Ціни на овочі та фрукти в Україні в липні
Цена на фруктово-овощную корзину в Украине: что происходит на продовольственных рынках сегодня
0:03:57
Вибухи в Харкові 10 липня
К ракетам уже привыкли, но враг изменил тактику — что известно о взрывах в Харькове 10 июля
0:27:15
Ужасы фильтрационных лагерей
Меня раздели полностью, до трусов. Как мариупольчанка прошла фильтрационный лагерь оккупантов
0:10:06
Рыбалки Киевского моря
Герои среди нас: рыбаки Киевской области привозили продукты в оккупированные села и эвакуировали людей
Оборонні заняття для цивільного населення в Києві
В Киеве стартовали занятия по гражданской защите населения: кто может присоединиться
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 10 июля
0:04:51
военные преступления РФ
Брата похитили и увезли в Россию! Истории военных преступлений РФ в Гостомеле
0:14:53
Ситуація у Херсоні
Гуманитарный кризис, контрнаступление и новые прилеты в Чернобаевке: какая ситуация в Херсонской области
Больше видео
Де отримати гуманітарну допомогу в Києві
Читать дальше
Рассказываем, где получить гуманитарную помощь в Киеве: карта и актуальные адреса

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь