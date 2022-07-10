От уверенности в себе до здоровой физической формы: почему детям следует заниматься спортом

Как заставить себя подняться с утра, чтобы сделать минимальную зарядку? Об этом спрашивают себя многие взрослые люди. Неудивительно, что найти мотивацию для собственных детей, чтобы заниматься спортом, тоже оказывается сложным испытанием.
Однако фитнес-тренер Андрей Хомицкий объясняет, что регулярные тренировки могут кардинально изменить жизнь любого ребенка и способствовать его позитивному развитию в будущем.
От уверенности в себе до обычной здоровой физической формы – это лишь малейший список преимуществ, которые будут сопровождать малышей в течение жизни, если в детстве она занималась спортом. А какие еще плюсы? Рассказываем дальше.
Как взрослым, так и детям на первых тренировках сложно не только физически, но и морально. Появляется чувство неуверенности в своих силах.
Однако всего за несколько занятий оно исчезает, даже если оно имело проявления и в обычной жизни вне спортивного зала. Дело в том, что все зависит от прогресса, похвал тренера и даже улучшения координации, поскольку все это повышает самооценку.
Когда ваш ребенок, которому недавно было сложно встать в планку, делает уверенные отжимания – это гордость и для родителей, и для тренера. Это большой вклад в уверенность ребенка.
Когда ваш ребенок, которому недавно было сложно встать в планку, делает уверенные отжимания – это гордость и для родителей, и для тренера. Это большой вклад в уверенность ребенка.
А многие взрослые знают, что от здоровой самооценки зависит не одна сфера жизни человека. Уверенность в себе поможет ребенку в будущем обретать новые высоты и адекватно воспринимать критику в свою сторону.
Когда появляются регулярные тренировки, приходится более четко планировать свое расписание. Это касается не только взрослых, но и малышей, которые таким образом научится пользоваться своим временем целесообразно и мастерски.
Кроме того, каждое физическое упражнение требует большой концентрации на процессе, что поможет ребенку научиться сосредоточивать внимание не только на результате, но и на настоящем времени.
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Допис, поширений Фітнес Тренер | №1 ???????? (@khomytskyi_official)
Наиболее очевидный эффект от тренировок – это, конечно, улучшение физической формы. Каждая отметка на шкале прогресса будет мотивировать ребенка к новым свершениям и научит его упорству в работе.
Однако все же следует помнить, что главное это не эффект, а процесс. Поэтому не стоит забывать наслаждаться жизнью, несмотря на все проблемы и препятствия.
В современном мире все же одного спорта для сбалансированного развития ребенка недостаточно. Всё больше растет роль знания иностранных языков. Так что читай, как заинтересовать ребенка на английском и учить язык с удовольствием.
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