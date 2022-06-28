Час для пригод та роботи над собою: топ книг, які варто прочитати дітям влітку

Літо — найулюбленіша пора школярів, адже немає уроків та навчання, можна присвятити час тому, що подобається. Проте не варто повністю забути про розвиток та корисні заняття.

У школі дітям задають багато літератури на літо, яка їм не надто подобається. Тож Вікна підготували підбірку дитячих книг, що можуть зацікавити твою дитину. З ними літо точно стане сповнене пригод, хоч тільки й книжкових.

Першокласна книжка для майже школярів (Світлана Ройз)

Нова книжка дитячої та сімейної психологині Світлани Ройз — це водночас гра, тренінг і психотерапевтичний практикум. Вона допоможе дитині та її батькам упоратися з тривогою перед початком шкільного життя.

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Дорослі зможуть оцінити, чи готова малеча до школи: кожна сторінка є й тестом, й інструментом у підготовці. А майбутні першачки, “відвідавши” школу разом із головною героїнею, дізнаються, що там на них чекає.

У книзі можна побачити чимало ідей і практик для легкого адаптування дитини до школи.

Робін Кіт. Пригоди супергероя (Крістіан Зельтманн)

У Робіна Кота велика прикрість: закінчилися спеції для соусу до улюблених картопляних чипсів. Де ж караван мініжирафів, які постачають карі? Разом із друзями пухнастий герой вирушає на пошуки пропажі. Долає гейзери, круговерті й гіпнотичні блискітки…

Та щойно справу зі зникненням мініжирафів розкрито, Робін Кіт пірнає в нову пригоду — з драконячою лігою суперкусючок. Він розтоплює найхолодніші льоди, щоб урятувати тендітну Русалку, а водночас і свій статус супергероя. Робіну все вдається легко, бо з ним завжди вірні друзі: гітара й улюблені картопляні чипси.

Усі пригоди Стефи й Чакалки (Іван Андрусяк)

Дівчинка Стефа боїться лише стоматологів і висоти. А ще загадкову Чакалку, яка приходить уночі до неслухняних дітей. Одного разу Стефа настільки вередувала, що до неї завітала справжня дипломована Чакалка — кандидат педагогічних наук. Та виявилося, вона зовсім не така страшна, як здавалося.

А ще в цій повчальній і майже чарівній збірці повістей є такі незвичні персонажі як Жерикізяк, Куслапко, Ксеня Вовк і Максим Заєць, аж два Свириди Петровичі та навіть Великий Бабай.

Весело мандруючи дрімучим лісом разом із ними, Стефа потрапляє в найнесподіваніші історії, у яких стає важко розібрати, де вигадка, а де реальність.

Читати на тему Роулінґ безкоштовно поділилась книгами про Гаррі Поттера з українцями. Хто ще з героїв роману підтримує нас Джоан Роулінґ виклала у вільний доступ електронні версії своїх романів українською мовою.

Наука в коміксах: Коти. Природа і піклування (Делагадо Мікель Марія)

Здається, котики повсюди. Вони захопили наші домівки, ба навіть перебралися у простір інтернету.

Цей комікс розповість, як пухнастикам удалося стати домашніми улюбленцями, яка в них будова тіла, як вони полюють та чому інколи так солодко муркочуть.

Разом із грайливим персонажем — кмітливим кошеням — дитина дізнається багато цікавого про життя різноманітних котів і киць, у тому числі й хижих.

Історії хоробриків із Горішкових Плавнів (Катерина Єгорушкіна)

Горішкові Плавні — то особливе лісове містечко, в якому ростуть найсмачніші у світі горішки. Усі звірі тут живуть у мирі й злагоді.

Дорослі невпинно працюють, а діти розважаються й вчаться, захищають один одного й інколи сваряться, випробовують себе на сміливість і важливо — долають власні страхи. Саме тому їх називають хоробриками й кожна дитина впізнає в одному з героїв себе.

Якщо буває так, що дитину щось лякає: темрява, висота, вогонь, лікарі або навіть школа — герої цієї книжки підкажуть, як упоратися зі страхом.

Завітай на гостину до Лісової порадні, поспілкуйся із Мудрою совою, попитай у неї цілющий рецепт сміливості або магічний ліхтарик. Бо саме завдяки таким маленьким хитрощам великі страхи зменшаться або й зникнуть назавжди.

Опануй себе. Для підлітків, котрі хочуть навчитись контролювати своє життя (Леона Мільтон, Марі Томічич)

У підлітковому віці так важливо навчитися подобатися собі. Сформована у цей період самооцінка визначає майбутній світогляд, і дуже важливо, щоб вона не була занадто самокритичною.

Зібрані в цій книжці вправи та досвід справжніх підлітків допоможуть розібратися в емоціях та інколи себе пожаліти, а часом — навпаки, підбадьорити й підштовхнути до дії.

Доведеться перемогти негативні думки й покопирсатися в собі, але це точно можна зробити.

Автори знають, як це — бути в депресії й страждати від розладів харчової поведінки. Рівень психічних захворювань у молоді продовжує і далі зростає, тож у книзі хочуть цьому зарадити.

Літо — це пора сімейного відпочинку на пляжі, в парках, дачі. Неодмінно під час літньої спеки дітям хочеться улюбленого, прохолодного морозива. Раніше ми розповідали, як обрати корисне морозиво для дитини.

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