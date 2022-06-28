Время для приключений и работы над собой: топ книг, которые следует прочитать детям летом

Лето — самое любимое время школьников, ведь нет уроков и учебы, можно посвятить время тому, что нравится. Однако не стоит полностью забывать о развитии и полезных занятиях.

В школе детям задают много литературы на лето, которая им не очень нравится. Вікна подготовили подборку детских книг, которые могут заинтересовать твоего ребенка. С этими книгами лето точно станет полным приключений, хоть только и книжных.

Первоклассная книжка для почти школьников (Светлана Ройз)

Новая книга детского и семейного психолога Светланы Ройз — это игра, тренинг и психотерапевтический практикум. Она поможет ребенку и его родителям справиться с тревогой перед началом школьной жизни.

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Взрослые смогут оценить, готов ли малыш идти в школу: каждая страница является и тестом, и инструментом в подготовке. А будущие первоклассники, “посетив” школу вместе с главной героиней, узнают, что там их ждет.

В книге можно увидеть немало идей и практик для легкого адаптирования ребенка к школе.

Робин Кот. Приключения супергероя (Кристиан Зельтманн)

У Робина Кота большая досада: закончились специи для соуса к любимым картофельным чипсам. Где же караван мини-жирафов, снабжающих карри? Вместе с друзьями пушистый герой отправляется на поиски пропажи. Одолевает гейзеры, круговороты и гипнотические блестки…

Но как только дело с исчезновением мини-жирафов раскрыто, Робин Кит ныряет в новое приключение — драконьей лигой суперкусочек. Он растапливает самые холодные льды, чтобы спасти хрупкую Русалку, а вместе с тем и свой статус супергероя. Робину все удается легко, потому что с ним всегда верные друзья: гитара и любимые картофельные чипсы.

Все приключения Стефы и Чакалки (Иван Андрусяк)

Девочка Стефа боится только стоматологов и высоты. А еще загадочную Чакалку, которая приходит ночью к непослушным детям. Однажды Стефа настолько капризничала, что ее посетила настоящая дипломированная Чакалка — кандидат педагогических наук. Но оказалось, она совсем не такая страшная, как думала девочка.

А еще в этом поучительном и почти волшебном сборнике повестей есть такие необычные персонажи, как Жерикизяк, Куслапко, Ксеня Волк и Максим Заец, два Свирида Петровича и даже Большой Бабай.

Весело путешествуя по дремучему лесу вместе с ними, Стефа попадает в самые неожиданные истории, в которых становится трудно разобрать, где вымысел, а где реальность.

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Наука в комиксах: Коты. Природа и забота (Делагадо Микель Мария)

Кажется, кошки повсюду. Они захватили наши дома, даже перебрались в пространство интернета.

Этот комикс расскажет, как пушистикам удалось стать домашними любимцами, какое у них телосложение, как они охотятся и почему иногда так сладко мурлыкают.

Вместе с игривым персонажем — сообразительным котёнком — ребенок узнает много интересного о жизни разнообразных кошек, в том числе и хищных.

Истории смельчаков из Орешковых Плавней (Екатерина Егорушкина)

Орешковые Плавни — это особый лесной городок, в котором растут самые вкусные в мире орешки. Все звери здесь живут в мире и согласии.

Взрослые постоянно работают, а дети развлекаются и учатся, защищают друг друга и иногда ссорятся, испытывают себя на смелость и важно — преодолевают собственные страхи. Именно поэтому их называют храбрецами. Каждый ребенок узнает в одном из героев себя.

Если бывает так, что ребенка что-то пугает: тьма, высота, огонь, врачи или даже школа — герои этой книги подскажут, как справиться со страхом.

Посети Лесную совещательную, пообщайся с Мудрой совой, попроси у нее целебный рецепт смелости или магический фонарик. Ведь именно благодаря таким маленьким уловкам большие страхи уменьшатся или исчезнут навсегда.

Овладей собой. Для подростков, которые хотят научиться контролировать свою жизнь (Леона Мильтон, Мари Томичич)

В подростковом возрасте так важно научиться нравиться себе. Сложившаяся в этот период самооценка определяет будущее мировоззрение, и очень важно, чтобы оно не было слишком самокритичным.

Собранные в этой книге упражнения и опыт настоящих подростков помогут разобраться в эмоциях и иногда пожалеть себя, а иногда — наоборот, подбодрить и подтолкнуть к действию.

Придется победить негативные мысли и порыться в себе, но это точно можно сделать.

Авторы знают, как это — быть в депрессии и страдать от расстройств пищевого поведения. Уровень психических заболеваний у молодежи продолжает и дальше растет, поэтому в книге хотят этому помочь.

Лето — это пора семейного отдыха на пляже, в парках, даче. Непременно во время летней жары детям хочется любимого, прохладного мороженого. Ранее мы рассказывали, как выбрать полезное мороженое для ребенка.

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