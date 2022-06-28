Время для приключений и работы над собой: топ книг, которые следует прочитать детям летом

Лето — самое любимое время школьников, ведь нет уроков и учебы, можно посвятить время тому, что нравится. Однако не стоит полностью забывать о развитии и полезных занятиях.
В школе детям задают много литературы на лето, которая им не очень нравится. Вікна подготовили подборку детских книг, которые могут заинтересовать твоего ребенка. С этими книгами лето точно станет полным приключений, хоть только и книжных.
Новая книга детского и семейного психолога Светланы Ройз — это игра, тренинг и психотерапевтический практикум. Она поможет ребенку и его родителям справиться с тревогой перед началом школьной жизни.
Взрослые смогут оценить, готов ли малыш идти в школу: каждая страница является и тестом, и инструментом в подготовке. А будущие первоклассники, “посетив” школу вместе с главной героиней, узнают, что там их ждет.
В книге можно увидеть немало идей и практик для легкого адаптирования ребенка к школе.
У Робина Кота большая досада: закончились специи для соуса к любимым картофельным чипсам. Где же караван мини-жирафов, снабжающих карри? Вместе с друзьями пушистый герой отправляется на поиски пропажи. Одолевает гейзеры, круговороты и гипнотические блестки…
Но как только дело с исчезновением мини-жирафов раскрыто, Робин Кит ныряет в новое приключение — драконьей лигой суперкусочек. Он растапливает самые холодные льды, чтобы спасти хрупкую Русалку, а вместе с тем и свой статус супергероя. Робину все удается легко, потому что с ним всегда верные друзья: гитара и любимые картофельные чипсы.
Девочка Стефа боится только стоматологов и высоты. А еще загадочную Чакалку, которая приходит ночью к непослушным детям. Однажды Стефа настолько капризничала, что ее посетила настоящая дипломированная Чакалка — кандидат педагогических наук. Но оказалось, она совсем не такая страшная, как думала девочка.
А еще в этом поучительном и почти волшебном сборнике повестей есть такие необычные персонажи, как Жерикизяк, Куслапко, Ксеня Волк и Максим Заец, два Свирида Петровича и даже Большой Бабай.
А еще в этом поучительном и почти волшебном сборнике повестей есть такие необычные персонажи, как Жерикизяк, Куслапко, Ксеня Волк и Максим Заец, два Свирида Петровича и даже Большой Бабай.
Весело путешествуя по дремучему лесу вместе с ними, Стефа попадает в самые неожиданные истории, в которых становится трудно разобрать, где вымысел, а где реальность.
Кажется, кошки повсюду. Они захватили наши дома, даже перебрались в пространство интернета.
Этот комикс расскажет, как пушистикам удалось стать домашними любимцами, какое у них телосложение, как они охотятся и почему иногда так сладко мурлыкают.
Вместе с игривым персонажем — сообразительным котёнком — ребенок узнает много интересного о жизни разнообразных кошек, в том числе и хищных.
Орешковые Плавни — это особый лесной городок, в котором растут самые вкусные в мире орешки. Все звери здесь живут в мире и согласии.
Взрослые постоянно работают, а дети развлекаются и учатся, защищают друг друга и иногда ссорятся, испытывают себя на смелость и важно — преодолевают собственные страхи. Именно поэтому их называют храбрецами. Каждый ребенок узнает в одном из героев себя.
Если бывает так, что ребенка что-то пугает: тьма, высота, огонь, врачи или даже школа — герои этой книги подскажут, как справиться со страхом.
Если бывает так, что ребенка что-то пугает: тьма, высота, огонь, врачи или даже школа — герои этой книги подскажут, как справиться со страхом.
Посети Лесную совещательную, пообщайся с Мудрой совой, попроси у нее целебный рецепт смелости или магический фонарик. Ведь именно благодаря таким маленьким уловкам большие страхи уменьшатся или исчезнут навсегда.
В подростковом возрасте так важно научиться нравиться себе. Сложившаяся в этот период самооценка определяет будущее мировоззрение, и очень важно, чтобы оно не было слишком самокритичным.
Собранные в этой книге упражнения и опыт настоящих подростков помогут разобраться в эмоциях и иногда пожалеть себя, а иногда — наоборот, подбодрить и подтолкнуть к действию.
Собранные в этой книге упражнения и опыт настоящих подростков помогут разобраться в эмоциях и иногда пожалеть себя, а иногда — наоборот, подбодрить и подтолкнуть к действию.
Придется победить негативные мысли и порыться в себе, но это точно можно сделать.
Авторы знают, как это — быть в депрессии и страдать от расстройств пищевого поведения. Уровень психических заболеваний у молодежи продолжает и дальше растет, поэтому в книге хотят этому помочь.
Лето — это пора семейного отдыха на пляже, в парках, даче. Непременно во время летней жары детям хочется любимого, прохладного мороженого. Ранее мы рассказывали, как выбрать полезное мороженое для ребенка.
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