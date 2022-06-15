Мама, купи мороженое: как выбрать полезный летний десерт для ребенка

И дети, и взрослые очень любят лакомства, однако они не всегда идут на пользу и влияют не только на фигуру.

Определенные химические добавки, эмульгаторы, усилители вкуса и сахарозаменители в совокупности могут провоцировать расстройства пищевого поведения, ожирение и другие болезни.

Обойтись без сладкого летнего десерта не получится и не стоит. Но хотя бы ради здоровья своего ребенка нужно научиться отличать и понимать, где полезное мороженое, а где нет.

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Нутрициолог Анастасия Голобородько дала советы, на что следует обратить внимание на этикетке при выборе мороженого для ребенка.

Каким должно быть идеальное мороженое

Формула идеального мороженого, которое не навредит здоровью: цельное молоко, сливки, сахар, ваниль и в качестве добавок свежие фрукты и ягоды.

В составе натурального мороженого не должно быть растительных жиров — только молочные или качественные, цельные из орехов.

Однако на полках супермаркетов мороженое с идеальным составом найти трудно, поэтому нужно обратить внимание на то, какая химическая начинка у этого продукта.

Чем меньше в мороженом добавок — красителей и ароматизаторов, а также консервантов, тем здоровее десерт.

Сахар, добавки и консерванты

В мороженом чрезвычайно важно качество и доза ингредиентов. Тогда никакого вреда от него не будет.

Главная обманка — это продукт с пометкой “без сахара”.

На самом деле такое мороженое содержит целый ряд сахарозаменителей, которые, по словам нутрициолога, вызывают расстройства пищевого поведения, вздутие и метеоризм, потому что влияют на бактерии микробиома.

Поэтому лучше выбрать мороженое с обычным сахаром или сделать десерт самостоятельно.

Консерванты и посыпки

Мороженое с разными вкусами и посыпками содержит более высокий уровень сахара и значительно большее количество консервантов, стабилизаторов. А также много ароматизаторов, которые иногда несут реальную угрозу здоровью.

После исследований онкологии на животных выявили взаимосвязь этой болезни с рядом ароматизаторов в пищевых продуктах.

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA в США) запретило целых семь ароматизаторов.

Поэтому читай этикетку и избегай следующих соединений:

бензофенон; этилакрилат; эвгениловый метиловый эфир; мирцен; пулегон; пиридин.

Еще один седьмой элемент был изъят из списка, поскольку не используется в пищевой промышленности.

А как насчет цвета?

Ароматизированное цветное мороженое часто содержит искусственные пищевые красители:

красный № 3 (эритрозин);

синий № 2 (индигокармин).

FDA не запрещает их, однако исследования показывают, что эти красители вызывают гиперактивность и непослушность у детей.

Конечно, дети бывают непослушными не только из-за красителей. Однако от того, что они перестанут использовать один из возбудителей такого поведения, хуже не будет.

Стандарты на мороженое в Украине

молочное (с содержанием жира от 0,5–7,5%); сливочное мороженое (8,0–11,5%); пломбир (12,0–20,0%).

Мороженое на основе молока, в составе которого нет никаких растительных жиров: пальмового или кокосового масел, маргаринов, кулинарных жиров и т.п., будет лучшим выбором.

Существует мороженое с комбинированным составом. Это не очень хороший вариант, потому что молочные жиры заменяют растительными, однако законный.

Такое мороженое выдает себя водянистостью, быстро тает. Но если принимать во внимание веганское мороженое, для него подобное поведение вполне нормально.

Если рассматривать другие вариации мороженого:

плодово-ягодное мороженое;

замороженный сок.

Такой продукт изготовлен на основе сахарного сиропа, красителей, концентрата и ароматизаторов, часто содержит много сахара, поэтому не является здоровым вариантом.

Лучшее мороженое — домашнее, поэтому мы собрали для тебя топ-5 простых техник, как приготовить мороженое дома.

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