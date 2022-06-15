Мамо, купи морозиво: як обрати корисний літній десерт для дитини

І діти, і дорослі дуже люблять ласощі, однак вони не завжди йдуть на користь і впливають не лише на фігуру.

Певні хімічні додатки, емульгатори, підсилювачі смаку та цукрозамінники в сукупності можуть провокувати розлади харчової поведінки, ожиріння та інші хвороби.

Обійтися без солодкого літнього десерту не вийде й не варто. Та принаймні заради здоров’я своєї дитини треба навчитися відрізняти й розуміти, де хороше морозиво, а де ні.

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Нутриціологиня Анастасія Голобородько дала поради, на що треба звернути увагу на етикетці під час вибору морозива для дитини.

Яким має бути ідеальне морозиво

Формула ідеального морозива, яке не нашкодить здоров’ю: незбиране молоко, вершки, цукор, ваніль і як додатки свіжі фрукти та ягоди.

У складі натурального морозива не має бути рослинних жирів — тільки молочні чи якісні, цільні з горіхів.

Однак на полицях супермаркетів морозиво з ідеальним складом знайти важко, тож треба звернути увагу на те, яка хімічна начинка у цього продукту.

Чим менше в морозиві додатків — барвників і ароматизаторів, а також консервантів, тим здоровіший десерт.

Цукри, додатки та консерванти

У морозиві надзвичайно важлива якість та доза складових, тоді жодної шкоди від нього не буде.

Головна омана — це продукт з позначкою “без цукру”.

Насправді ж у такому морозиві є цілий ряд цукрозамінників, які, за словами нутриціологині, викликають розлади харчової поведінки, здуття та метеоризм, бо впливають на бактерії мікробіому.

Тому краще обрати морозиво зі звичайним цукром або зробити смаколик власноруч.

Консерванти та посипки

Морозиво з різними смаками та посипками містить вищі рівні цукру та значно більшу кількість консервантів, стабілізаторів. А також багато ароматизаторів, які подекуди становлять реальну загрозу для здоров’я.

Відтак, після досліджень онкології на тваринах виявлено взаємозв’язок цієї хвороби з багатьма ароматизаторами у харчових продуктах.

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA в США) заборонило цілих сім ароматизаторів.

Тому читай етикетку й уникай таких сполук:

бензофенон; етилакрилат; евгеніловий метиловий ефір; мирцен; пулегон; піридин.

Ще один, сьомий елемент, був вилучений зі списку, оскільки не використовується у харчовій промисловості.

А як щодо кольору?

Ароматизоване кольорове морозиво часто містить штучні харчові барвники:

червоний № 3 (еритрозин);

синій № 2 (індигокармін).

FDA не забороняє їх, однак дослідження показують, що саме ці барвники викликають гіперактивність та неслухняність у дітей.

Звісно, діти бувають неслухняними не лише через барвники. Однак від того, що вони перестануть вживати один зі збудників такої поведінки, гірше не буде.

Стандарти на морозиво в Україні

молочне (з вмістом жиру 0,5–7,5%); вершкове морозиво (8,0–11,5 %); пломбір (12,0–20,0 %).

Морозиво на основі молока, у складі якого немає жодних рослинних жирів: пальмової або кокосової олій, маргаринів, кулінарних жирів тощо, буде найкращим вибором.

Існує морозиво з комбінованим складом. Це не надто хороший варіант, оскільки молочні жири замінюють рослинними, однак законний.

Таке морозиво видає себе водянистістю, швидко тане. Втім, якщо брати до уваги веганське морозиво, до для нього така поведінка є цілком нормальною.

Якщо розглядати інші варіації морозива:

плодово-ягідне морозиво;

заморожений сік.

Такий продукт виготовлений на основі цукрового сиропу, барвників, концентрату та ароматизаторів, часто містить забагато цукру, тому не є здоровим варіантом.

Та найкраще морозиво — домашнє, тож ми зібрали для тебе топ-5 простих технік, як приготувати морозиво вдома.

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