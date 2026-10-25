Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2026: время ретроградной паузы

Неделя, с 26 октября по 1 ноября 2026, обещает быть насыщенной и одновременно трансформационной. Полнолуние в Тельце в начале недели осветит вопросы финансов и личного комфорта, заставляя нас пересмотреть собственные приоритеты.

Через ретроградное движение Меркурия и Венеры общение может потребовать дополнительного терпения, а давние планы или отношения могут напомнить о себе. Не торопись с кардинальными решениями и большими покупками, дай себе время для анализа. Вторая половина недели принесет больше душевной теплоты и подсказок от интуиции. Опирайся на внутреннюю стабильность и береги силы!

Гороскоп на неделю 26 октября — 1 ноября 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)

Неделя потребует от тебя воздержания в расходах, ведь Полнолуние в Тельце затрагивает тему финансов. На работе возможны паузы или возвращение к старым задачам через ретроградный Меркурий, поэтому не торопи события. В отношениях не провоцируй конфликты по пустякам, лучше искренне выслушай партнера. Твоя энергия может колебаться — не перегружай организм силовыми тренировками и хорошо высыпайся.

Гороскоп на неделю 26 октября — 1 ноября 2026: Телец (20 апреля – 20 мая)

Полнолуние в твоем знаке создает мощный эмоциональный всплеск, заставляя подвести промежуточные итоги. В карьере следует избегать импульсивных шагов: деловые соглашения нуждаются в тщательной проверке документов. В любви ретроградная Венера может принести ностальгию или разговоры о прошлом, но это хороший случай найти общий язык. Обрати внимание на шейный отдел и голос, избегай сквозняков и удели время полноценному отдыху.

Гороскоп на неделю 26 октября — 1 ноября 2026: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Внутреннее состояние потребует тишины и перезагрузки. На работе всплывут мелкие ошибки прошлого, которые следует спокойно исправить без лишней суеты. Личная жизнь порадует гармонией, если ты отпустишь древние обиды и не будешь искать скрытого содержания в словах любимого человека. В конце недели возможен спад сил, поэтому уделили внимание ментальному здоровью, медитации и спокойным прогулкам на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю 26 октября — 1 ноября 2026: Рак (21 июня – 22 июля)

Эти дни принесут фокус на дружеские связи и общие проекты. В карьерных делах возможны задержки в получении информации, поэтому проверяй все факты и не верь слухам. Романтические отношения потребуют эмоциональной откровенности — интуиция подскажет правильный путь для укрепления доверия. Физическое состояние стабильное, но для сохранения баланса следует своевременно питаться и избежать переохлаждения в конце недели.

Гороскоп на неделю 26 октября — 1 ноября 2026: Лев (23 июля – 22 августа)

Твое внимание будет уделено профессиональным целям и карьерным амбициям. Полнолуние осветит рабочие вопросы, где важно проявить гибкость, а не упрямство. Ретроградные планеты советуют не подписывать важные контракты. В любви возможны временные недоразумения из-за нехватки времени для близких — исправь это теплым разговором. Следи за уровнем стресса, потому что он может сказаться на самочувствии и вызвать головную боль.

Гороскоп на неделю 26 октября — 1 ноября 2026: Дева (23 августа – 22 сентября)

Тебе хочется расширить свои горизонты и получить новые знания. На работе удачное время для шлифования текущих задач, а вот новые старты лучше отложить. В романтической сфере следует избегать чрезмерной критичности к партнеру, ведь ретроградный Меркурий усиливает риск недоразумений. Здоровье будет крепким, если ты поддержишь организм витаминами, будешь соблюдать питьевой режим и сохранишь режим сна.

Читать по теме Гороскоп на ноябрь 2026: ретроградный Меркурий испытывает на прочность Первая половина месяца пройдет под давлением ретроградного Меркурия.

Гороскоп на неделю 26 октября — 1 ноября 2026: Весы (23 сентября – 22 октября)

Неделя подтолкнет к решению финансовых и имущественных вопросов. В рабочей сфере не спеши с рискованными инвестициями, проверяй каждую цифру. Ретроградная Венера в твоем знаке возвращает размышления о прошлых отношениях или незавершенных чувствах – используй это для внутреннего исцеления. Обрати внимание на почки и водный баланс, избегай физического перенапряжения и давай себе больше времени для расслабления.

Гороскоп на неделю 26 октября — 1 ноября 2026: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сфера партнерства выходит на первый план через Полнолуние в противоположном знаке. В профессиональной деятельности возможны дискуссии с коллегами, поэтому выбирай мягкий стиль общения и не впадай в крайности. В личной жизни пора расставить точки над “i”, однако делай это максимально деликатно. Эмоциональный фон достаточно напряжен, поэтому для сохранения здоровья полезны умеренные физические нагрузки и теплый чай вечером.

Гороскоп на неделю 26 октября — 1 ноября 2026: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Рутина и ежедневные обязанности потребуют твоего максимального внимания. На работе сфокусируйся на упорядочении дел и не бери на себя чужую ответственность. В отношениях наступит период тихой поддержки — прояви заботу о близком человеке в простых бытовых мелочах. Твоему организму нужен полноценный отдых, поэтому избегай переутомления и обрати внимание на качество своего ежедневного сна и рациона.

Гороскоп на неделю 26 октября — 1 ноября 2026: Козерог (22 декабря – 19 января)

Творческий подход поможет решить даже самые сложные рабочие задачи. В карьере не жди быстрых результатов, лучше доработай старые проекты до идеала. Личная жизнь принесет яркие эмоции, но ретроградность планет предостерегает от поспешных обещаний новым знакомым. Здоровье не подведет, если ты добавишь в свое ежедневное расписание немного больше активного движения и выберешь прогулки вместо вечерних экранных сессий.

Гороскоп на неделю 26 октября — 1 ноября 2026: Водолей (20 января – 18 февраля)

Домашние дела и семейные вопросы окажутся в центре внимания на этой неделе. В профессиональной жизни возможны паузы в коммуникации, поэтому используй это время для планирования, а не для активных действий. В любви важно сохранять искренность и не замыкаться в себе, когда возникают недоразумения. Твоя нервная система нуждается в покое, поэтому минимизируй потребление кофе и найди время для приятного расслабляющего хобби.

Гороскоп на неделю 26 октября — 1 ноября 2026: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Неделя будет богатой на общение, однако информацию следует делить пополам. На работе проверяй все письма перед отправкой, потому что ретроградный Меркурий любит путаницу. В романтических отношениях будет царить чувственность, если ты будешь делиться внутренними переживаниями без намеков. Иммунитет потребует укрепления, поэтому береги себя от сквозняков, употребляй больше сезонных овощей и фруктов, избегай стресса.

Редакция Вікон подчеркивает, что материал не следует рассматривать как рекомендацию к действиям или чистую правду. Астрология, гадания, экстрасенсорика, феншуй и нумерология не являются научными предметами, а их утверждения официально не подтверждены.

Ранее мы рассказывали о ретроградном Меркурии 2026 — когда планета идет назад и как это влияет на жизнь.

Источник: YourTango

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!