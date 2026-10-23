Гороскоп на выходные 24–25 октября 2026: кого ждут приятные сюрпризы

В эти выходные, 24 и 25 октября 2026 года, звезды устроят нам настоящие эмоциональные качели! Солнце только что перешло в таинственного Скорпиона и сразу сталкивается в напряженном квадрате с Плутоном. Что это значит? Многим захочется покомандовать, доказать свою правоту или даже устроить сцену ревности. Держи свое эго под контролем!

Но есть и роскошная новость: прекрасный тригон между Венерой и Марсом добавит в эти дни огня, страсти и желания приключений. Субботняя Луна в Овне будет тянуть на активности, а в воскресенье, перейдя в Тельца, заставит притормозить, вкусно поесть и расслабиться. Просто избегай токсичных разговоров и наслаждайся этой пылкой энергией!

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Гороскоп на выходные 24-25 октября 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)

В субботу ты почувствуешь себя настоящей батарейкой — энергия будет просто зашкаливать! Однако из-за влияния Плутона есть риск сорваться на родных, если что-то пойдет не по твоему плану.

На работе (если придется работать) не пытайся переделать все собственноручно. Финансы требуют контроля: жажда развлечений может опустошить кошелек. В любви партнер оценит твою инициативу, если ты предложишь активный отдых.

Гороскоп на выходные 24-25 октября 2026: Телец (20 апреля – 20 мая)

Суббота пройдет в раздумьях, а вот в воскресенье ты вернешься в свою стихию — захочется комфорта и вкусной еды. Твоя планета Венера провоцирует на расточительство, поэтому лучше обойти торговые центры стороной, чтобы не накупить лишнего.

Карьерные мысли отложи, мозг требует тишины. В отношениях возможно легкое напряжение из-за твоего упрямства. Уступи любимому человеку в мелочах, и ваш вечер станет невероятно теплым.

Гороскоп на выходные 24-25 октября 2026: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Мысли бурлят, и тебе будет хотеться докопаться до какой-то истины. Остерегайся желания критиковать всех вокруг — это лишь испортит настроение. В профессиональной сфере могут возникнуть гениальные идеи для будущих проектов, обязательно их запиши.

С деньгами все отлично, возможны приятные бонусы или подарки. В личной жизни не устраивай допросов партнеру, лучше просто посмотрите вместе увлекательный детектив.

Гороскоп на выходные 24-25 октября 2026: Рак (21 июня – 22 июля)

Первый выходной может показаться несколько суетливым, придется решать кучу бытовых вопросов. Но воскресенье подарит долгожданное спокойствие. Не тяни рабочие проблемы домой, иначе рискуешь эмоционально выгореть.

Денежная ситуация требует разумной экономии на спонтанных развлечениях. В отношениях возникнет потребность в глубоких разговорах — расскажи о своих тревогах, и тебя обязательно поддержат и обнимут.

Гороскоп на выходные 24-25 октября 2026: Лев (23 июля – 22 августа)

Ты сегодня просто сияешь! Гармония Марса и Венеры делает тебя магнитом для комплиментов. Однако конфликт Солнца с Плутоном может подстрекать на излишнюю гордость.

Если работаешь, избегай споров с руководством. Финансы позволяют побаловать себя чем-то приятным, но без фанатизма. В любви это идеальное время для романтических жестов: удиви партнера неожиданным свиданием, и страсть вам гарантирована.

Гороскоп на выходные 24-25 октября 2026: Дева (23 августа – 22 сентября)

Твой мозг отказывается отдыхать, постоянно анализируя прошедшую неделю. Попробуй переключиться на физическую активность или уборку, чтобы снять этот стресс.

В финансовом плане звезды советуют воздержаться от займов друзьям. Профессиональные дела лучше полностью игнорировать в эти дни. В отношениях твоя чрезмерная придирчивость может вызвать обиду. Вместо замечаний, скажи любимому человеку искренний комплимент.

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Гороскоп на выходные 24-25 октября 2026: Весы (23 сентября – 22 октября)

Тебя потянет на приключения и новые знакомства. Это отличный период, чтобы вырваться из рутины и поехать куда-то за город. На работе тебя ценят, но сейчас время тотального релакса. Кошелек может немного похудеть из-за желания окружить себя красотой, однако эти траты принесут радость.

В любви тебя ждет много романтики и внимания, главное — не провоцировать партнера на ревность своим легким флиртом с другими.

Гороскоп на выходные 24-25 октября 2026: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Солнце в твоем знаке дает сумасшедшую энергию, но аспект с Плутоном делает тебя слишком категоричным. Хочется контролировать абсолютно всё! Отпусти ситуацию, иначе рабочие мысли испортят выходные. Финансы в безопасности, если не будешь инвестировать их в сомнительные онлайн-проекты.

В личной жизни возможны острые углы. Направь свою страсть не на выяснение отношений, а на нежность, и выходные пройдут невероятно.

Гороскоп на выходные 24-25 октября 2026: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Ты — главная звезда этих выходных! Твой оптимизм и жажда жизни будут заряжать всех вокруг. Это идеальное время для запуска творческих рабочих проектов, если вдохновение придет внезапно.

Но остерегайся финансовой беспечности: желание гульнуть на широкую ногу оставит без копейки. В любви все пылает! Свободным Стрельцам звезды обещают яркую встречу, а семейным — новый медовый месяц. Наслаждайся моментом!

Гороскоп на выходные 24-25 октября 2026: Козерог (22 декабря – 19 января)

Внутреннее напряжение мешает расслабиться. Тебе будет казаться, что без твоего контроля мир развалится. Позволь себе побыть немного ленивым, отложи рабочие чаты до понедельника. Денежная ситуация стабильна, можно смело покупать вещи для домашнего уюта.

В отношениях партнер может чувствовать твою эмоциональную стену. Сделай шаг навстречу, расскажи о своих переживаниях, и на душе сразу станет значительно легче.

Гороскоп на выходные 24-25 октября 2026: Водолей (20 января – 18 февраля)

Выходные принесут желание сломать старые правила и сделать что-то совершенно непредсказуемое. Смело генерируй идеи для карьеры, но реализацию оставь на потом. С финансами будь осмотрительным, есть большой риск сломать какую-то технику и потратиться на ремонт. В общении с любимым человеком избегай ультиматумов. Дай партнеру немного свободного пространства, и он сам прибежит к тебе за порцией объятий и тепла.

Гороскоп на выходные 24-25 октября 2026: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Эмоциональный фон выравнивается, и тебе захочется просто наслаждаться красотой вокруг. Не бери на себя чужие обязанности — ни на работе, ни дома. Твой кошелек порадует, возможен приятный подарок или возврат старого долга. В любовной сфере царит сплошная магия. Доверяй своей интуиции, она подскажет правильные слова. Совместный просмотр фильма под теплым пледом станет лучшим завершением воскресенья.

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Источник: Yourtango.

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