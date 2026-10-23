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Гороскоп на выходные 24–25 октября 2026: кого ждут приятные сюрпризы

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 октября 2026, 20:00 6 мин.
Гороскоп на выходные 24–25 октября 2026: прогноз для всех знаков зодиака

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