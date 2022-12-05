Без пиратства и космических цен: где и как скачать книги, чтобы читать без света и сети

С плановыми отключениями света и блэкаутами многие начали искать себе хобби, занятия или дело, которым можно свободно заниматься и без электричества.
Кто-то во время отключения света ходит в зал или на танцы, кто-то делает свечи, вяжет, смотрит загруженные фильмы. Но самым популярным занятием, безусловно, является чтение.
Поскольку в зимний период дневной свет исчезает рано, читать при отключениях электроэнергии становится очень тяжело.
Конечно, если ты любитель бумажных книг, можно читать с фонариком, но гораздо удобнее загрузить любимую литературу на смартфон. Тем более что она не заберет много заряда.
Держи подборку из пяти бесплатных украинских приложений, где ты можешь скачать литературу безопасно. А также пошаговую инструкция, как это сделать быстро и просто.
Если ты верный пользователь Android, то пригодится бесплатное приложение с обширной библиотекой книг Google Play Books.
В нем можно покупать литературные новинки в формате текста и аудио или загружать файлы из собственной электронной библиотеки. Некоторые книги доступны бесплатно.
В нем можно покупать литературные новинки в формате текста и аудио или загружать файлы из собственной электронной библиотеки. Некоторые книги доступны бесплатно.
Также с помощью этого приложения можно повышать уровень английского языка. Ведь кроме книг на родном языке здесь доступен большой выбор англоязычной литературы.
После этого, когда выключат свет и исчезнет связь, у тебя будет возможность читать любимую книгу без переживаний, что следующая страница не загрузится.
Это приложение очень похоже на предыдущее. Единственное отличие в том, что разработано оно для пользователей IOS.
В Apple Book также можно читать загруженные книги из собственной библиотеки и те, которые ты приобрел(-а) в приложении.
Это приложение называет себя первым украинским аудиокнижным магазином. Кроме книг в аудиоформате, ты найдешь там ряд литературных шедевров в электронном формате.
В библиотеке Абук можно будет найти жанр на любой читательский вкус, ведь там есть проза, поэзия, нон-фикшн, детективы, учебники, детские произведения от украинских и зарубежных авторов.
Если ты выберешь аудиокнигу, то ее будут читать для тебя: Сергей Жадан, Валерий Маркус, Соня Сотник, Иван Семесюк, Сергей Притула, Андрей Хливнюк.
В этом приложении каждую книгу нужно покупать отдельно. Средняя стоимость составляет около $5. Если же покупать их нет возможности, есть хорошая новость: книги для детей и украинская классика доступны бесплатно.
В этом приложении каждую книгу нужно покупать отдельно. Средняя стоимость составляет около $5. Если же покупать их нет возможности, есть хорошая новость: книги для детей и украинская классика доступны бесплатно.
Наверняка ты не раз заказывал(-а) книги именно на Yakaboo. Это популярный интернет магазин, где можно найти литературу в электронном и аудиоформате на любой вкус.
Но знал(-а) ли ты, что у Yakaboo есть собственное приложение с двумя форматами доступа: подпиской на приложение и покупкой отдельных книг.
Следовательно, ты просто покупаешь отдельную книгу, которая тебя заинтересовала и наслаждаешься ею в темные времена без сети.
Для тех, кто не может покупать книги, в приложении есть хороший выбор бесплатной литературы, отвечающей потребностям времени.
Для тех, кто не может покупать книги, в приложении есть хороший выбор бесплатной литературы, отвечающей потребностям времени.
Абсолютно бесплатно ты сможешь скачать такие книги: Ярослав Грицак Очерк истории Украины, Станислав Асеев Светлый путь, Оксана Мороз Нация овощей и Человек в поисках настоящего смысла Виктора Франкла.
В Librarius нет возможности оформить подписку и читать в неограниченном количестве, как на Yakaboo. Поэтому здесь каждую книгу придется покупать отдельно.
Конечно, ты можешь найти там и бесплатные книги, в том числе такое предложение доступно для чтения украинской классики. За подборку нон-фикшн-литературы или художественных бестселлеров придется платить.
Но чтение книг — это лишь один из многих вариантов того, чем можно заняться во время блэкаута. Мы собрали десять интересных идей, которые смогут заменить чтение и гарантированно поднять настроение даже в темные времена.
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