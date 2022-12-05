Без пиратства и космических цен: где и как скачать книги, чтобы читать без света и сети

С плановыми отключениями света и блэкаутами многие начали искать себе хобби, занятия или дело, которым можно свободно заниматься и без электричества.

Кто-то во время отключения света ходит в зал или на танцы, кто-то делает свечи, вяжет, смотрит загруженные фильмы. Но самым популярным занятием, безусловно, является чтение.

Поскольку в зимний период дневной свет исчезает рано, читать при отключениях электроэнергии становится очень тяжело.

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Конечно, если ты любитель бумажных книг, можно читать с фонариком, но гораздо удобнее загрузить любимую литературу на смартфон. Тем более что она не заберет много заряда.

Держи подборку из пяти бесплатных украинских приложений, где ты можешь скачать литературу безопасно. А также пошаговую инструкция, как это сделать быстро и просто.

Google Play Books

Если ты верный пользователь Android, то пригодится бесплатное приложение с обширной библиотекой книг Google Play Books.

В нем можно покупать литературные новинки в формате текста и аудио или загружать файлы из собственной электронной библиотеки. Некоторые книги доступны бесплатно.

Также с помощью этого приложения можно повышать уровень английского языка. Ведь кроме книг на родном языке здесь доступен большой выбор англоязычной литературы.

Как читать офлайн:

Открой приложение Google Play Books.

Перейди на вкладку Библиотека .

. Нажми на книгу, которую ты уже приобрел(-а) и теперь хочешь загрузить на устройство.

Для загрузки нажми Еще, а затем Сохранить. После сохранения ты увидишь значок Книга сохранена в автономном режиме.

После этого, когда выключат свет и исчезнет связь, у тебя будет возможность читать любимую книгу без переживаний, что следующая страница не загрузится.

Apple Books

Это приложение очень похоже на предыдущее. Единственное отличие в том, что разработано оно для пользователей IOS.

В Apple Book также можно читать загруженные книги из собственной библиотеки и те, которые ты приобрел(-а) в приложении.

Как читать офлайн:

Открой приложение Apple Books.

Перейди к разделу Мои книги в нижней части экрана.

в нижней части экрана. В строке с нужной книгой нажми Загрузить .

. Когда файл полностью загружен, в строке с книгой появится кнопка Читать/Слушать.

Абук

Это приложение называет себя первым украинским аудиокнижным магазином. Кроме книг в аудиоформате, ты найдешь там ряд литературных шедевров в электронном формате.

В библиотеке Абук можно будет найти жанр на любой читательский вкус, ведь там есть проза, поэзия, нон-фикшн, детективы, учебники, детские произведения от украинских и зарубежных авторов.

Если ты выберешь аудиокнигу, то ее будут читать для тебя: Сергей Жадан, Валерий Маркус, Соня Сотник, Иван Семесюк, Сергей Притула, Андрей Хливнюк.

В этом приложении каждую книгу нужно покупать отдельно. Средняя стоимость составляет около $5. Если же покупать их нет возможности, есть хорошая новость: книги для детей и украинская классика доступны бесплатно.

Как читать офлайн:

Открой приложение на iOS или Android.

Чтобы загрузить выбранную книгу, нажми на ее название.

На обложке, в правом нижнем углу, ты увидишь три красных точки. Нажми на них и выбери опцию Загрузить файл. Теперь книга всегда будет доступна в библиотеке.

Yakaboo

Наверняка ты не раз заказывал(-а) книги именно на Yakaboo. Это популярный интернет магазин, где можно найти литературу в электронном и аудиоформате на любой вкус.

Но знал(-а) ли ты, что у Yakaboo есть собственное приложение с двумя форматами доступа: подпиской на приложение и покупкой отдельных книг.

Если ты покупаешь подписку, то можешь читать сколько угодно книг, кроме некоторых бестселлеров, которые нужно будет покупать отдельно.

Если же ты не читаешь насколько часто из-за нехватки времени, то удобен второй вариант.

Следовательно, ты просто покупаешь отдельную книгу, которая тебя заинтересовала и наслаждаешься ею в темные времена без сети.

Для тех, кто не может покупать книги, в приложении есть хороший выбор бесплатной литературы, отвечающей потребностям времени.

Абсолютно бесплатно ты сможешь скачать такие книги: Ярослав Грицак Очерк истории Украины, Станислав Асеев Светлый путь, Оксана Мороз Нация овощей и Человек в поисках настоящего смысла Виктора Франкла.

Как читать офлайн:

Открой приложение на iOS или Android.

Выбери книгу, которую собираешься читать, и перейди на ее страницу.

Справа от названия книги ты увидишь характерный символ, который значит загрузить . Смело нажимай на него, чтобы книга очутилась на твоем смартфоне.

. Смело нажимай на него, чтобы книга очутилась на твоем смартфоне. Когда загрузка завершится, характерный символ изменит цвет на зеленый. Так ты поймешь, что все прошло успешно, и теперь можно читать в автономном режиме.

Librarius

В Librarius нет возможности оформить подписку и читать в неограниченном количестве, как на Yakaboo. Поэтому здесь каждую книгу придется покупать отдельно.

Конечно, ты можешь найти там и бесплатные книги, в том числе такое предложение доступно для чтения украинской классики. За подборку нон-фикшн-литературы или художественных бестселлеров придется платить.

Как читать офлайн:

Открой приложение на iOS или Android.

Выбери книгу и нажми Читать. После этого желаемая литература автоматически загрузится в библиотеку и будет доступна в автономном режиме.

Но чтение книг — это лишь один из многих вариантов того, чем можно заняться во время блэкаута. Мы собрали десять интересных идей, которые смогут заменить чтение и гарантированно поднять настроение даже в темные времена.

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