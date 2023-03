Они затянут тебя в свою вселенную: подборка интересных сериалов этой весны

Сериалы играют большую роль в культурной жизни мира. Их преимуществом является то, что у них больше хронометраж, чем у фильмов. Поэтому могут осветить проблему чуть ли не со всех сторон и рассказать полную историю, ничего не пропуская. Сериалы могут быть приквелами или сиквелами к определенным фильмам и все больше погружать нас в свою вселенную.

В основе сериалов могут быть как современные события, исторические или вообще выдуманные. Когда находишь действительно интересный сериал, его хватит больше, чем на вечер. Не нужно каждый день спускаться на самые нижние страницы Google, чтобы выбрать что-нибудь по вкусу. Сегодня мы расскажем тебе об интересных и небанальных сериалах марта 2023 года.

В списке ты увидишь работы из шести разных стран мира: США, Мексики, Великобритании, Франции, Южной Кореи и Швеции.

Где смотреть: Amazon Prime Video (Франция)

Мы привыкли смотреть фильмы и сериалы о войне, где военные, как бессмертные супергерои, идут в бой сквозь взрывы. Стреляют из автоматов и каждый раз попадают в цель и спасают как собратьев, так и мирных людей. Мы привыкли к такому “голливудскому военному пафосу”. В этом сериале о другом.

В шести сериях нам рассказывают о работе французского подразделения спецназа в Ираке. История затрагивает как локальную иракскую ситуацию, вплетая интересы гражданских курдов и иракцев, так и штабов французской и американской армий.

Не забыли также осветить психологические проблемы, с которыми сталкиваются герои после боев или во время недоразумений в личных отношениях.

Золото (The Gold)

Где смотреть: BBC (Великобритания)

Кто здесь любитель детективов? Тогда этот английский уголовный детектив (да еще и с юмором!) о самом большом реальном ограблении в Великобритании, наверное, очень тебе понравится. В конце 1970-х годов шесть грабителей похитили из банка три тонны золота.

События в сериале развиваются достаточно динамично, но зритель имеет возможность проникнуть в замечательно воссозданную эпоху. Костюмеры и декораторы прекрасно проделали свою работу и постарались над созданием специфических костюмов, бокалов, причесок, непроглядного дыма сигарет в отделениях, печатных машинок, смешных усов мужчин и т.д. Кстати, здесь можно увидеть уже знакомых и любимых актеров, а каких именно — пусть останется интригой.

Формула-1: Гони, чтобы выжить (Formula 1: Drive to Survive)

Где смотреть: Netflix, Великобритания

Скорость, адреналин, красивые автомобили! Все в одном сериале и в каждой серии. Это пятый сезон документального сериала о гонках. В сериале показывают сумасшедшие гонки, а также знакомят зрителя с закулисьем соревнований. Они пускают нас в личную жизнь пилотов и руководителей, в круг их семей.

Также создатели не забывают о современных событиях. Например, год назад, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, руководитель одной из десяти ведущих команд разрывает контракт с пилотом-россиянином со словами: “Больше никаких россиян, пока я живу на этой планете”.

Где смотреть: Amazon Prime Video, Мексика

В этом сериале мы можем узнать историю одного из известнейших героев Мексики 19 века. Он жесток, но имеет много дружеских чувств, любовь к детям, доблесть и патриотизм. Все это важные черты для пожилого Зорро.

Сериал имеет восемь эпизодов, они рассказывают о противостоянии Мурьеты американским рейнджерам, чья страна выступила на защиту сепаратистской республики Техас, вторглась в Мексику и аннексировала ее треть.

Этот сериал следует посмотреть тем, кто любит жанр western. Сериал снимали в четырех штатах Мексики, для него строили дома и целые городки, ставили эпические бои. Приятным бонусом будет саундтрек не хуже, чем в фильмах Тарантино.

Твоя компания (The Company You Keep)