Они затянут тебя в свою вселенную: подборка интересных сериалов этой весны

Сериалы играют большую роль в культурной жизни мира. Их преимуществом является то, что у них больше хронометраж, чем у фильмов. Поэтому могут осветить проблему чуть ли не со всех сторон и рассказать полную историю, ничего не пропуская. Сериалы могут быть приквелами или сиквелами к определенным фильмам и все больше погружать нас в свою вселенную.

В основе сериалов могут быть как современные события, исторические или вообще выдуманные. Когда находишь действительно интересный сериал, его хватит больше, чем на вечер. Не нужно каждый день спускаться на самые нижние страницы Google, чтобы выбрать что-нибудь по вкусу. Сегодня мы расскажем тебе об интересных и небанальных сериалах марта 2023 года.

В списке ты увидишь работы из шести разных стран мира: США, Мексики, Великобритании, Франции, Южной Кореи и Швеции.

Сейчас также смотрят

Лучшие сериалы марта 2023

Черные сердца (Coeurs Noir)

Где смотреть: Amazon Prime Video (Франция)

Мы привыкли смотреть фильмы и сериалы о войне, где военные, как бессмертные супергерои, идут в бой сквозь взрывы. Стреляют из автоматов и каждый раз попадают в цель и спасают как собратьев, так и мирных людей. Мы привыкли к такому “голливудскому военному пафосу”. В этом сериале о другом.

В шести сериях нам рассказывают о работе французского подразделения спецназа в Ираке. История затрагивает как локальную иракскую ситуацию, вплетая интересы гражданских курдов и иракцев, так и штабов французской и американской армий.

Мы можем увидеть террористические акты в разных городах Франции, у которых есть корни в иракских землях. Поэтому события происходят в разных местах.

Не забыли также осветить психологические проблемы, с которыми сталкиваются герои после боев или во время недоразумений в личных отношениях.

Золото (The Gold)

Где смотреть: BBC (Великобритания)

Кто здесь любитель детективов? Тогда этот английский уголовный детектив (да еще и с юмором!) о самом большом реальном ограблении в Великобритании, наверное, очень тебе понравится. В конце 1970-х годов шесть грабителей похитили из банка три тонны золота.

Дело в том, что о золоте все говорят, полиция его ищет, грабители им вроде бы пользуются, но его так и не находят. Этим оно становится легендарным.

События в сериале развиваются достаточно динамично, но зритель имеет возможность проникнуть в замечательно воссозданную эпоху. Костюмеры и декораторы прекрасно проделали свою работу и постарались над созданием специфических костюмов, бокалов, причесок, непроглядного дыма сигарет в отделениях, печатных машинок, смешных усов мужчин и т.д. Кстати, здесь можно увидеть уже знакомых и любимых актеров, а каких именно — пусть останется интригой.

Формула-1: Гони, чтобы выжить (Formula 1: Drive to Survive)

Где смотреть: Netflix, Великобритания

Скорость, адреналин, красивые автомобили! Все в одном сериале и в каждой серии. Это пятый сезон документального сериала о гонках. В сериале показывают сумасшедшие гонки, а также знакомят зрителя с закулисьем соревнований. Они пускают нас в личную жизнь пилотов и руководителей, в круг их семей.

Также создатели не забывают о современных событиях. Например, год назад, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, руководитель одной из десяти ведущих команд разрывает контракт с пилотом-россиянином со словами: “Больше никаких россиян, пока я живу на этой планете”.

Глава Хоакина Мурьеты (La Cabeza de Joaquín Murrieta)

Где смотреть: Amazon Prime Video, Мексика

В этом сериале мы можем узнать историю одного из известнейших героев Мексики 19 века. Он жесток, но имеет много дружеских чувств, любовь к детям, доблесть и патриотизм. Все это важные черты для пожилого Зорро.

Сериал имеет восемь эпизодов, они рассказывают о противостоянии Мурьеты американским рейнджерам, чья страна выступила на защиту сепаратистской республики Техас, вторглась в Мексику и аннексировала ее треть.

Этот сериал следует посмотреть тем, кто любит жанр western. Сериал снимали в четырех штатах Мексики, для него строили дома и целые городки, ставили эпические бои. Приятным бонусом будет саундтрек не хуже, чем в фильмах Тарантино.

Твоя компания (The Company You Keep)

Где смотреть: Hulu / ABC (США)

Легкий сериал, который может понравиться мужчинам и женщинам. Поэтому идеальный для совместных киновечеров. Красавец-бандит увлекается яркой сотрудницей силовой структуры США. Они проводят отличные три дня в отеле, но не знают о работе друг друга.

Но по иронии судьбы они встречаются во время работы по одному делу — против “метамфитаминового короля”. Вор его необдуманно ограбил, а она, как ответственная сотрудница силовой структуры, хочет обдуманно посадить.

Здесь даже сталкиваются новые, семейные темы, потому что у него семья — грабители, у нее — конгрессмены. Да и еще у “короля” есть своя семья.

В сериале смешались криминал, мелодрама, комедия и контрастность тем. Такой “коктейль” затягивает к просмотру.

Таксист-2 (Mobeomtaeksi)

Где смотреть: SBS TV (Южная Корея)

В последнее время все популярнее становятся фильмы и сериалы из Южной Кореи, их еще называют дорамы. Этот сериал — немного наивный криминальный комедийный экшн с поучительным моментом. Он несколько похож на известных 11 друзей Оушена, но цель, которую преследуют герои, не ограбления. Они хотят отомстить тем, кто ограбил.

Это второй сезон, он продолжает идею вертикальности предыдущего: каждые две серии — отдельные миссии команды мстителей, спрятанных за вывеской Элит-Такси. Но тут начинают всплывать старые воры, наказанные и непримиримые в своей ярости отомстить.

В сериале 16 серий, продолжительностью в один час. Последняя серия выйдет в начале апреля.

Захват (Kapningen)

Где смотреть: C More / TV4 Play (Швеция)

Сериал рассказывает о захвате самолета шведских авиалиний по пути в США. Начинается запутанное расследование, затрагивающее десятки людей в мире!

К акту терроризма вовлечены, на первый взгляд, невинные люди. Это и придает сериалу интерес.

Поиски причастных к захвату самолета переходят от пассажиров к капитану самолета, затем — к работнице спецслужбы, которая сдает другую работницу, а та — еще одну спецслужбу. Расследование кочует в США, а затем снова возвращается в Швецию. Кажется, что распутать этот клубок невозможно.

Ранее мы рассказывали о лучших сериалах от Netflix, которые стоит посмотреть.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!