Не Ведьмаком единым! Семь интересных сериалов Netflix, которые стоит посмотреть — подборка Вікон

Холодными осенними вечерами больше всего хочется уюта и интересного сериала. Вікна подобрали для тебя топ-7 сериалов Netflix, которые точно понравятся. Смотри нашу подборку и выбирай новый сериал для просмотра.

Netflix — американский стриминговый сервис фильмов и сериалов. Компания выпускает телепрограммы, а также планирует разработку игр, в том числе основанных на собственных сериалах и фильмах.

Ежегодно продукты сервиса получают Оскар и другие награды. А какой из сериалов выберешь для себя?

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Мертв для меня

Это яркий и легкий сериал о преступлении, которое пытаются скрыть. Здесь и женская дружба, и обыденные семейные проблемы, и таинственное убийство.

Вдова Джен ищет беглого водителя, сбившего ее мужа. Неожиданно она заводит себе подругу Джуди — эксцентричную оптимистку. Но она не совсем такая, какой себя выдает.

Сериал продолжили на третий сезон, который выходит в ноябре. Ты еще успеешь наверстать предыдущие два.

Секс/Жизнь

Она — жена и мама, имеет стабильную семейную жизнь. Внезапно ее бурное сексуальное прошлое оказывается перед ней — бывший, о котором она постоянно фантазировала.

Этот сериал о жизни, выборе женщины и страстном сексе.

Ленту продлили на второй сезон, но точную дату выхода серий пока не объявляют.

Джинни и Джорджия

Сериал повествует нам историю одной семьи. Здесь поднимаются проблемы родителей и детей, подросткового возраста, насилия в семье. И куда же без тайн и хитрых действий главных героинь. Человек сделает все ради своей семьи.

Известно, что этот сериал также будет продолжен. Сейчас он находится на стадии производства. Увидеть второй сезон зрители смогут в феврале 2023 года.

Корона

Сериал о королевской семье Великобритании стал мегапопулярным еще при жизни королевы, хоть и вызвал немало скандалов. История правления Елизаветы II и жизненные перипетии семьи удачно показаны в четырех сезонах.

После смерти великой королевы сериал получил вторую волну популярности. Премьера пятого сезона состоится 9 ноября 2022 года.

Сериал Корона получил множество наград — за костюмы, блестяще сыгранные роли и т. д.

Так что он точно стоит внимания.

Изобретая Анну

Сериал раскрывает запутанную и интересную историю, основанную на реальных событиях. Продюсер Шонда Раймс вдохновилась историей в New York Magazine Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка.

Журналистка расследует историю Анны Делви, убедившей элиту Нью-Йорка в том, что она богатая наследница из Германии. Но так ли это?

Сериал состоит всего из девяти серий. Премьера состоялась в феврале 2022 года.

Бумажный дом

Восемь воров берут людей в заложники и закрываются в монетном дворе Испании, а их гениальный руководитель умело манипулирует полицией, чтобы осуществить план.

Истории ограблений, которые увлекательно продуманы и постоянно держат в напряжении. Герои сериала сначала заставляют себя ненавидеть, а затем влюбляют.

Созерцать продуманные операции ограблений и как герои выбираются из, казалось, безысходных ситуаций — интереснейший экшн. Эта история о любви, дружбе и манипуляции.

Телохранитель министра

Отличный сериал для тех, кто любит закрученный сюжет и яркие погони. История спецназовца, который становится охранником министерши и попадает в водоворот проблем.

Оказав помощь в предотвращении теракта, ветеран войны предназначен защищать политика, чьи действия и были его причиной.

Сериал состоит из шести серий. Второй сезон в настоящее время в разработке.

Ранее мы рассказывали о топ-5 самых интересных украинских сериалах, по мнению редакции Вікон.

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