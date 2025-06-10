Летние поезда 2025: Укрзалізниця добавляет новые маршруты для комфортных путешествий

Укрзалізниця расширяет свою сеть на летний сезон 2025 года, добавляя 18 новых поездов, чтобы каждый мог удобно добраться к родным, друзьям или к местам отдыха.

Некоторые из этих маршрутов уже доступны, о других будет сообщено дополнительно.

Главные летние направления и удобства

№228/227 Ивано-Франковск — Краматорск: этот маршрут, один из самых длинных (1358 км), курсирует через день, соединяя запад (Ивано-Франковск) с востоком (Краматорск) через Киев.

Из Ивано-Франковска: 21:52 → Краматорск: 18:28.

Из Краматорска: 19:20 → Ивано-Франковск: 16:45.

№220/219 Киев — Днепр: усиливает дневное сообщение между городами в определенные дни.

Идеален для тех, кто планирует международные поездки, так как в Киеве есть удобные пересадки на поезда в Молдову и Польшу.

Из Киева: 14:35 → Днепр: 21:26.

Из Днепра: 08:36 → Киев: 15:19.

Интерсити №765/764 Киев — Одесса: этот поезд усилит сообщение со столицей с 27 июня (из Киева) и с 28 июня (из Одессы), курсируя 6 раз в неделю.

Он особенно удобен для жителей Чернигова и Сум, позволяя им добраться до Одессы рано утром.

Киев: 21:49 → Одесса: 05:34.

Одесса: 06:54 → Киев: 15:01.

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Интерсити+ №736/735 Киев — Днепр: курсирует в определенные дни, усиливая ночное сообщение.

В Киеве пассажиры из Днепра смогут удобно пересесть на скоростные поезда до Луцка, Ровно, Львова, а также Чернигова, Шостки и Сум.

Из Киева: 23:52 → Днепр: 05:45.

Из Днепра: 23:24 → Киев: 05:17.

№147/148 Житомир — Одесса: это продление маршрута поезда №148/147 Одесса — Киев, которое обеспечит Житомиру прямое железнодорожное сообщение с Черкассами и Одессой на летний период.

№283/284 Киев — Ужгород: курсирует через день, усиливая сообщение с Западным Закарпатьем.

В Киеве удобно пересесть с поездов Интерсити+ для пассажиров из Харькова, Полтавы и Днепра.

Маршрут охватывает дневное сообщение Киев – Львов и ночное Львов – Ужгород.

Киев: 15:21 → Львов: 23:34 → Ужгород: 05:20.

Ужгород: 23:13 → Львов: 05:51 → Киев: 13:12.

№203/204 Киев — Ясиня: курсирует через день, усиливая сообщение с Восточным Закарпатьем.

Пересадки в Киеве для пассажиров из Запорожья, Днепра, Краматорска и Славянска.

Маршрут охватывает ночное сообщение Киев – Львов и дневное Львов – Ясиня.

Киев: 23:00 → Львов: 07:28 → Ясиня: 14:17.

Ясиня: 18:05 → Львов: 00:51 → Киев: 09:18.

Интерсити+ №739/740 Киев — Кривой Рог: усиливает сообщение столицы с Кривбассом.

В Киеве пассажирам доступны удобные пересадки на поезда в Хелм (Польша) и скоростные поезда до Луцка, Ровно, Львова.

Киев: 13:05 → Кривой Рог: 19:53.

Кривой Рог: 22:37 → Киев: 05:14.

№208/207 Одесса — Винница: этот поезд соединяет Юг с Подольем и будет назначаться в периоды повышенного пассажиропотока.

Одесса: 08:11 → Винница: 14:15.

Винница: 15:05 → Одесса: 20:59.

Поезд №60/59 Одесса — Харьков: благодаря изменениям в маршруте этот поезд теперь значительно усилит сообщение Полтавы и Кременчуга с Харьковом и Одессой.

Поезда №125/126 Полтава — Мукачево и №129/130 Кременчуг — Мукачево: эти маршруты также были изменены, и теперь они будут обеспечивать жителям Полтавы и Кременчуга прямое сообщение с такими городами, как Винница, Жмеринка, Хмельницкий и Тернополь.

Дополнительные возможности:

Укрзалізниця также готова по мере необходимости назначать дополнительные поезда на отдельные даты. Среди них: № 159/160 Киев – Трускавец, № 167/168 Львов – Одесса, № 213/214 Киев – Ужгород, № 239/240 Киев – Каменец-Подольский, № 263/264 Киев – Одесса, № 265/266 Киев – Одесса, № 291/292 Киев – Львов, № 761/762 Киев – Одесса, № 777/778 Киев – Львов.

Ранее мы сообщали, что Укрзалізниця запустила новое меню горячих блюд для пассажиров на дальних маршрутах, делая путешествия не только комфортнее, но и вкуснее.

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