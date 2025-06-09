Больше не “сауна”: как Укрзалізниця оснащает плацкартные вагоны кондиционерами

Укрзалізниця нашла решение для давней проблемы плацкартных вагонов — теперь они оснащены кондиционерами, хотя раньше это и не предполагалось.

Об этом сообщила компания, а также подробнее рассказал глава правления Александр Перцовский.

По данным Укрзалізниці, в плацкартных вагонах уже установили промышленные системы кондиционирования.

Два таких вагона уже готовы к использованию, а еще два — на завершающем этапе переоборудования.

После успешных испытаний, компания планирует расширить этот подход на большее количество вагонов.

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Кроме того, Укрзалізниця добавила кондиционеры в 22 международных вагона.

По словам Перцовского, основным вызовом было обеспечение мощных генераторов для вагонов, совершающих длительные остановки, в том числе на таможне.

Теперь такие же аккумуляторы планируют установить еще в 23 вагонах международного сообщения.

Всего уже более 1100 пассажирских вагонов Укрзалізниці оборудованы системами охлаждения.

Следует отметить, что в мае Укрзалізниця уже получила первые шесть новых плацкартных вагонов.

В них реализован ряд нововведений для повышения комфорта пассажиров, в частности, раскладной индивидуальный столик и дополнительное место для сидения на верхней полке.

На 2025 год компания запланировала капитальный ремонт 59 вагонов, из которых 37 будут плацкартными.

Ранее мы рассказывали, что Укрзалізниця запустила новое меню горячих блюд для пассажиров на длинных маршрутах. Теперь путешествия будут не только более комфортными, но и более вкусными, с новыми вариантами обедов на борту.

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