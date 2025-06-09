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Больше не “сауна”: как Укрзалізниця оснащает плацкартные вагоны кондиционерами

Мария Дзюба, редактор сайта 09 июня 2025, 13:00
Больше не “сауна”: как Укрзалізниця оснащает плацкартные вагоны кондиционерами
Фото Getty Images, Facebook

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