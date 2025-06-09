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Більше не “сауна”: як Укрзалізниця оснащує плацкартні вагони кондиціонерами

Марія Дзюба, редакторка сайту 09 Червня 2025, 13:00
Більше не “сауна”: як Укрзалізниця оснащує плацкартні вагони кондиціонерами
Фото Getty Images, Facebook

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