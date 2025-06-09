Більше не “сауна”: як Укрзалізниця оснащує плацкартні вагони кондиціонерами

Укрзалізниця знайшла рішення для давньої проблеми плацкартних вагонів — тепер вони оснащені кондиціонерами, хоча раніше це й не передбачалося.

Про це повідомила компанія, а також детальніше розповів голова правління Олександр Перцовський.

За даними Укрзалізниці, у плацкартних вагонах вже встановили промислові системи кондиціонування.

Два такі вагони вже готові до використання, а ще два — на завершальному етапі переобладнання.

Після успішних випробувань компанія планує розширити цей підхід на більшу кількість вагонів

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Оновлення для міжнародних рейсів та амбітні плани

Крім того, Укрзалізниця додала кондиціонери до 22 міжнародних вагонів.

За словами Перцовського, основним викликом було забезпечення потужних генераторів для вагонів, які здійснюють тривалі зупинки, зокрема на митниці.

Тепер такі ж акумулятори планують встановити ще у 23 вагонах міжнародного сполучення.

Загалом, наразі вже понад 1100 пасажирських вагонів Укрзалізниці обладнані системами охолодження.

Варто зазначити, що у травні Укрзалізниця вже отримала перші шість нових плацкартних вагонів.

У них реалізовано низку нововведень для підвищення комфорту пасажирів, зокрема розкладний індивідуальний столик та додаткове місце для сидіння на верхній полиці.

На 2025 рік компанія запланувала капітальний ремонт 59 вагонів, з яких 37 будуть плацкартними.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила нове меню гарячих страв для пасажирів на довгих маршрутах. Тепер подорожі будуть не тільки комфортнішими, а й смачнішими, з новими варіантами обідів на борту.

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