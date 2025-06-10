Літні поїзди 2025: Укрзалізниця додає нові маршрути для комфортних подорожей

Укрзалізниця розширює графік руху, призначаючи додаткові поїзди на літній сезон 2025 року, щоб кожен міг зручно дістатися до своїх близьких чи місць відпочинку.

Загалом передбачено 18 пар нових маршрутів, частина з яких вже курсує, а про решту буде повідомлено згодом.

Літні залізничні новинки

№228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ: курсує через день, один з найдовших маршрутів (1358 км), поєднуючи захід з Києвом та схід.

З Івано-Франківська: 21:52 → Краматорськ: 18:28.

З Краматорська: 19:20 → Івано-Франківськ: 16:45.

№220/219 Київ — Дніпро: підсилює денне сполучення у визначені дні.

Ідеальний для міжнародних пересадок у Києві на поїзди до Молдови та Польщі.

З Києва: 14:35 → Дніпро: 21:26.

З Дніпра: 08:36 → Київ: 15:19.

Інтерсіті №765/764 Київ — Одеса: з 27 червня (з Києва) та 28 червня (з Одеси) курсуватиме 6 разів на тиждень, забезпечуючи зручне сполучення столиці з Південною Пальмірою (зокрема для мешканців Чернігова та Сум).

Київ: 21:49 → Одеса: 05:34.

Одеса: 06:54 → Київ: 15:01.

Читати на тему Більше не “сауна”: як Укрзалізниця оснащує плацкартні вагони кондиціонерами Літні поїздки плацкартом тепер стануть значно комфортнішими завдяки новому рішенню Укрзалізниці.

Інтерсіті+ №736/735 Київ — Дніпро: курсує у визначені дні, підсилюючи нічне сполучення.

Зручні пересадки в Києві на швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова, Чернігова, Шостки, Сум.

Київ: 23:52 → Дніпро: 05:45.

Дніпро: 23:24 → Київ: 05:17.

№147/148 Житомир — Одеса: подовжений маршрут поїзда №148/147 Одеса — Київ, що забезпечить Житомиру пряме сполучення з Черкасами та Одесою.

№283/284 Київ — Ужгород: курсує через день, підсилюючи сполучення із Закарпаттям.

Зручні пересадки в Києві для пасажирів з Харкова, Полтави, Дніпра.

Охоплює денне сполучення Київ – Львів та нічне Львів – Ужгород.

Київ: 15:21 → Львів: 23:34 → Ужгород: 05:20.

Ужгород: 23:13 → Львів: 05:51 → Київ: 13:12.

№203/204 Київ — Ясіня: курсує через день, посилюючи сполучення зі Східним Закарпаттям.

Пересадки в Києві для пасажирів з Запоріжжя, Дніпра, Краматорська, Слов’янська.

Охоплює нічне сполучення Київ – Львів та денне Львів – Ясіня.

Київ: 23:00 → Львів 07:28 → Ясіня: 14:17.

Ясіня: 18:05 → Львів: 00:51 → Київ: 09:18.

Інтерсіті+ №739/740 Київ — Кривий Ріг: підсилює сполучення столиці з Кривбасом.

Зручні пересадки в Києві на поїзди до Хелма та швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова.

Київ: 13:05 → Кривий Ріг: 19:53.

Кривий Ріг: 22:37 → Київ: 05:14.

№208/207 Одеса — Вінниця: поєднує Південь із Поділлям. Призначатиметься у періоди підвищеного пасажиропотоку.

Одеса: 08:11 → Вінниця: 14:15.

Вінниця: 15:05 → Одеса: 20:59.

Поїзд №60/59 Одеса — Харків: завдяки змінам у маршруті, цей поїзд тепер значно посилить сполучення Полтави та Кременчука з Харковом і Одесою.

Поїзди №125/126 Полтава — Мукачево та №129/130 Кременчук — Мукачево: ці маршрути також були змінені, і тепер вони забезпечуватимуть мешканцям Полтави та Кременчука пряме сполучення з такими містами, як Вінниця, Жмеринка, Хмельницький та Тернопіль.

Укрзалізниця також готова призначати додаткові поїзди за окремими датами у разі потреби (зокрема, № 159/160 Київ – Трускавець, № 167/168 Львів – Одеса, № 213/214 Київ – Ужгород, № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський, № 263/264 Київ – Одеса, № 265/266 Київ – Одеса, № 291/292 Київ – Львів, № 761/762 Київ – Одеса, № 777/778 Київ – Львів).

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила нове меню гарячих страв для пасажирів на довгих маршрутах. Тепер подорожі будуть не тільки комфортнішими, а й смачнішими, з новими варіантами обідів на борту.

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