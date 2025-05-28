Дневники вампира 9 сезон: слухи и правда о возвращении любимого сериала

Дневники вампира — сериал, нашедший миллионы поклонников во всем мире: драма, романтика и мистицизм создали историю, продолжения которой ждут. Выйдет ли 9 сезон Дневников вампира — о будущем сериала рассказываем в материале.

Выйдет ли 9 сезон Дневников вампира

Действие разворачивается в тихом городке Мистик-Фоллс, который на первый взгляд кажется обычным. Но на самом деле за спокойной картинкой скрывается мир вампиров, оборотней, ведьм и других магических существ.

Самое интересное в истории — ее герои, особенно братья Сальваторе, оба влюбляются в девушку по имени Елена Гилберт. И хотя история о сверхъестественном, на самом деле она земная, рассказывает о сильных чувствах, которые не исчезают и живут вечно. Но вечна ли сама история?

Девятого сезона Дневников вампира, к сожалению, пока не планируют.

Сериал завершился еще в 2017 году на восьмом сезоне, и его создатели, в частности шоуранер Джули Плек, сказали, что история уже полностью рассказана и имеет хорошее логическое завершение.

Будет ли 9 сезон Дневников вампира — что говорят актеры

Но фанаты все еще продолжают надеяться на продолжение. А вот актеры, исполнявшие главные роли, сомневаются в возвращении своих героев.

Иен Сомерголдер, игравший Деймона Сальваторе, говорит, что не слышал о планах по 9 сезону Дневников вампира и вообще считает, что сериал завершился на высокой ноте.

Нина Добрев, исполнявшая роль Елены Гилберт, также не проявляет никакого интереса вернуться в сериал.

Что касается возможных спин-офов, то по завершении Дневников вышли сериалы Первородные и Наследие, именно они и расширили его киновселенную. И пока официальной информации о новых проектах такого рода нет.

Хотя надежды фанатов не умирают, пока нет никаких подтверждений о выходе 9 сезона Дневников вампира, соответственно — и актерам некуда возвращаться.

Раньше мы рассказывали: фильмы о вампирах — истории, окутанные легендами и, конечно, кровью.

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