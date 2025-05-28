Дневники вампира 9 сезон: слухи и правда о возвращении любимого сериала

Фото IMDb Дневники вампира — сериал, нашедший миллионы поклонников во всем мире: драма, романтика и мистицизм создали историю, продолжения которой ждут. Выйдет ли 9 сезон Дневников вампира — о будущем сериала рассказываем в материале. Выйдет ли 9 сезон Дневников вампира Действие разворачивается в тихом городке Мистик-Фоллс, который на первый взгляд кажется обычным. Но на самом деле за спокойной картинкой скрывается мир вампиров, оборотней, ведьм и других магических существ. Самое интересное в истории — ее герои, особенно братья Сальваторе, оба влюбляются в девушку по имени Елена Гилберт. И хотя история о сверхъестественном, на самом деле она земная, рассказывает о сильных чувствах, которые не исчезают и живут вечно. Но вечна ли сама история?Девятого сезона Дневников вампира, к сожалению, пока не планируют. Сериал завершился еще в 2017 году на восьмом сезоне, и его создатели, в частности шоуранер Джули Плек, сказали, что история уже полностью рассказана и имеет хорошее логическое завершение. Читать по теме Сумерки 6: Закат вечности — сюжет и дата выхода в Украине Когда війдет продолжение саги Сумерки, о чем Сумерки 6 и что известно о сїемках. Будет ли 9 сезон Дневников вампира — что говорят актеры Но фанаты все еще продолжают надеяться на продолжение. А вот актеры, исполнявшие главные роли, сомневаются в возвращении своих героев. Иен Сомерголдер, игравший Деймона Сальваторе, говорит, что не слышал о планах по 9 сезону Дневников вампира и вообще считает, что сериал завершился на высокой ноте. Нина Добрев, исполнявшая роль Елены Гилберт, также не проявляет никакого интереса вернуться в сериал. Что касается возможных спин-офов, то по завершении Дневников вышли сериалы Первородные и Наследие, именно они и расширили его киновселенную. И пока официальной информации о новых проектах такого рода нет. Хотя надежды фанатов не умирают, пока нет никаких подтверждений о выходе 9 сезона Дневников вампира, соответственно — и актерам некуда возвращаться. Раньше мы рассказывали: фильмы о вампирах — истории, окутанные легендами и, конечно, кровью. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter