Щоденники вампіра 9 сезон: чутки і правда про повернення улюбленого серіалу

Щоденники вампіра — серіал, який знайшов мільйони шанувальників у всьому світі: драма, романтика і містицизм створили історію, на продовження якої чекають. Чи вийде 9 сезон Щоденників вампіра — про майбутнє серіалу розказуємо у матеріалі.

Чи вийде 9 сезон Щоденників вампіра

Дія розгортається у тихому містечку Містик-Фоллс, яке на перший погляд здається звичайним. Але насправді за спокійною картинкою ховається світ вампірів, перевертнів, відьом та інших магічних істот.

Найцікавіше в історії — її герої, особливо брати Сальваторе, які обидва закохуються в дівчину на ім’я Олена Гілберт. І хоча історія про надприродне, насправді вона земна, розказує про сильні почуття, які не зникають і живуть вічно. Та чи вічна сама історія?

Дев’ятого сезону Щоденників вампіра, на жаль, поки не планують.

Серіал завершився ще у 2017 році на восьмому сезоні, і його творці, зокрема шоуранерка Джулі Плек, сказали, що історія вже повністю розказана і має гарне логічне завершення.

Чи буде 9 сезон Щоденників вампіра — що кажуть актори

Та фанати все ще продовжують сподіватися на продовження. А от актори, які виконували головні ролі, сумніваються в поверненні своїх героїв.

Єн Сомерголдер, який грав Деймона Сальваторе, каже, що не чув про плани щодо 9 сезону Щоденників вампіра і взагалі вважає, що серіал завершився на високій ноті.

Ніна Добрев, яка виконувала роль Олени Гілберт, також не виказує жодної зацікавленості повернутися в серіал.

Щодо можливих спін-офів, то після завершення Щоденників вийшли серіали Первородні та Спадщина, саме вони й розширили його кіновсесвіт. І поки що офіційної інформації про нові проекти такого роду немає.

Тож хоча надії фанатів не вмирають, наразі немає ніякого підтверджень щодо виходу 9 сезону Щоденників вампіра, відповідно і акторам немає куди повертатися.

Раніше ми розповідали: фільми про вампірів — історії, оповиті легендами та, звісно, кров’ю.

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