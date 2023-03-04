Драконы, динозавры и украинская этника: десять фильмов марта с особой атмосферой

Как только не пытается радовать погода на улице, но вечером ты все равно возвращаешься домой и хочешь несколько вещей — расслабиться, отдохнуть и найти быстро фильм, чтобы под него спокойно поужинать.

Особенно последний пункт иногда может отнять больше времени, чем сам просмотр ленты. Это известно нам не по чужим рассказам.

Чтобы облегчить тебе поиски хотя бы сегодня, Вікна собрали для тебя самые интересные новинки марта. Какие-то ты сможешь посмотреть дома, а вот для некоторых придется собраться с силами, чтобы пойти в кино. Но разве хорошие планы на вечер и приятная прогулка в кинотеатр бывают лишними?

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Кит

Помнишь актера, сыгравшего в культовом фильме Мумия? За ним уже можно было загрустить, ведь Брендан Фрейзер давно не появлялся на больших экранах.

Однако режиссер Черного лебедя и Реквием по мечте Даррен Аронофски решил возродить карьеру звезды, чтобы подарить миру новую трогательную историю. Новая совместная работа мужчин называется Кит и рассказывает о Чарли, который имеет непростую жизнь. Он весит 270 килограммов, живет один и имеет проблемы в отношениях с дочерью.

Одна из самых эмоциональных сцен, которую можно увидеть в некоторых тизерах, когда главный герой делится своим переживанием по поводу того, что он не уверен, сделал ли хотя бы одну стоящую вещь в жизни.

Эмоциональный, пробирающий до мурашек и слез, фильм претендует в этом году не на один Оскар.

Где смотреть: Megogo или в кино

Премьера в Украине: 2 марта

Будинок зі скалок

Еще один претендент на Оскар. Однако он совсем непрост, как по эмоциональному наполнению, так и по происхождению. Ведь история рассказывает о Лисичанском центре социально-психологической реабилитации и детях, которые в нем живут.

Это первый фильм, получивший номинацию на Оскар в категории Лучший документальный полнометражный фильм в истории независимой Украины. Над производством работали в копродукции с Данией, Швецией и Финляндией.

Где смотреть: только в кино

Премьера в Украине: 9 марта

65

Название немного намекает на место, где разворачиваются события в фильме — 65 миллионов лет назад. Однако главный герой военный пилот Миллз, которого играет Адам Драйвер, еще не знает об этом.

Мужчина считает, что его корабль попал в катастрофу на неизвестной планете, где живут динозавры. Но она ему даже очень знакома, просто Миллз видел Землю в таком виде только в книгах.

А теперь он должен не только выжить, но и спасти маленькую пассажирку со своего корабля и найти способ вернуться домой живыми и невредимыми. Что с ними произойдет дальше? Знают лишь режиссеры Скотт Бек и Брайан Вудс, известные своим фильмом Тихое место, а также зрители, которые придут на сеанс в кино.

Где смотреть: только в кино

Премьера в Украине: 16 марта

Жизнь на грани

Украинский документальный фильм, созданный режиссером и сопродюсером ленты Зима в огне Павел Пелешок, впервые рассказывает историю украинской борьбы от Революции Достоинства и до настоящего времени.

Рассказчиками в фильме стали кинопродюсеры, которые встали на защиту Украины и защищают ее народ.

Где смотреть: только в кино

Премьера в Украине: 16 марта

Лютер: Падшее солнце

Продолжение истории детектива Джона Лютера, впервые увидевшего свет в виде сериала. Возможно, главный и мечтал о том, чтобы оставить все дела, но его еще ждет последнее дело.

Детектив убегает из тюрьмы, чтобы разобраться с серийным убийцей, не дающим спать спокойно мирным жителям Лондона. Так и столкнутся протагонист в исполнении Идриса Эльбы и антагонист Энди Серкиса.

Где смотреть: Netflix

Премьера в Украине: 10 марта

Шазом! Ярость богов

Кто еще не успел помечтать, чтобы стать супергероем и спасти мир своей силой? Может показаться, что персонажам, наделенным особыми умениями, довольно просто живется. Так вот спойлер — это не так.

Шазом! Ярость богов доказывает, что даже если ты получаешь суперсилу, все равно найдется кто-то, кто более мощный, чем ты.

По крайней мере, так думает главный герой фильма — мальчик, который превращается в могущественного супергероя, когда произносит волшебное слово Шазам. Но останется ли место для размышлений, когда придется спасать мир от богинь?

Где смотреть: Megogo или в кино

Премьера в Украине: 16 марта

Памфир

Украинская этника настолько очаровывает, что иногда может выходить за пределы кадра. Так случилось и с фильмом Памфир, который еще до премьеры в кино успел познакомиться с украинской аудиторией на специальной выставке, где демонстрировались костюмы из ленты.

Режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук создал историю, разворачивающуюся вокруг героя с кличкой Памфир. Парень возвращается с заработков в родной поселок на Буковине.

Он стремится наладить отношения с семьей, но история приобретает новые обороты детективного жанра, когда события начинают приобретать мистические признаки во время карнавала Маланки.

Где смотреть: только в кино

Премьера в Украине: 23 марта

Джон Уик 4

Если продолжение Матрицы фанатов не порадовало, то поклонники истории о Джоне Уике еще смогут проверить, удастся ли порадовать их рассказом от Киану Ривза.

Кроме того, еще с первого фильма его герой сражается с россиянами. И предсказуемо, придает им хорошую взбучку. Что еще можно ожидать в четвертой части? Можно только проверить в кино.

Где смотреть: только в кино

Премьера в Украине: 30 марта

Подземелья и драконы: Честь воров

История, что основана на мотивах игры Dungeons & Dragons, возможно, и не столь популярна в Украине, но имеет все шансы полюбиться зрителям. Ведь украинцы тоже определенным образом борются с драконами и прочей нечистью.

В свою очередь главные герои фильма радуют зрителя не только яркими сценами сражений, но и шутками. Кроме того, подбор актеров в ленте действительно звездный: Крис Пайн, Мишель Родригес, Гью Грант, Реге-Жан Пейдж.

Где смотреть: только в кино

Премьера в Украине: 30 марта

Загадочное убийство 2

И напоследок еще одно продолжение уже хорошо известной для зрителей истории, приправленной хорошим соотношением юмора и загадок. А вот распутывать все придется снова экранной паре Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера.

На этот раз супруги попадают на свадьбу своего друга, которого впоследствии оттуда похищают. Но удастся ли его найти начинающим детективам? Тур пары от Африки до Парижа все расставит на свои места.

Где смотреть: Netflix

Премьера в Украине: 31 марта

Во время войны нужно как никогда не терять оптимизма и веры в Победу. На фоне негативных новостей это делать зачастую сложно. Следовательно, необходимо подзаряжаться положительной энергией. Читай нашу подборку топ-10 вдохновляющих и мотивирующих фильмов.

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