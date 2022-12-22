Украинский фильм Будинок зі скалок вошел в шорт-лист Оскара: подробности и анонсы

Украинская культура выходит на новый, всемирный, уровень. Кроме музыки, отечественные создатели издавна славились качественным кинопроизводством.

Сегодня стало известно, что украинская копродукция с Данией, Швецией и Финляндией вошла в шорт-лист Оскара! Речь идет о документальной ленте Будинок зі скалок (A House Made of Splinters), что попал в номинацию лучший документальный фильм мира.

В список лучших документальных фильмов мира в этом году попало 15 киноработ. Пятерых лучших объявят уже в январе.

О чем фильм Будинок зі скалок

Украинский режиссер, второй режиссер и линейный продюсер фильма Будинок зі скалок Азад Сафаров сообщил эту новость в своем Facebook.

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Он рассказал, что фильм — о детях из сложных семей, которые попали в приют рядом с войной. В приюте они проводят девять месяцев и либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или приемную семью.

Режиссером фильма стал Симон Леренг Уилмонт, продюсером — Моника Хелстром, редактором — Майкл Аглунд.

Известно, что съёмки фильма проводились на Донбассе два года. Премьера была в январе 2022 года.

В лонг-лист номинации Оскар попала украинская лента Клондайк. Режиссер фильма Марина Эр Горбач в эксклюзивном интервью Вікнам рассказала о создании фильма и сюжетных линиях ленты.

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