Український фільм Будинок зі скалок увійшов до шорт-листа Оскара: подробиці та анонси

Українська культура виходить на новий, всесвітній, рівень. Окрім музики вітчизняні творці здавна славилися якісним кіновиробництвом.

Сьогодні стало відомо, що українська копродукція із Данією, Швецією та Фінляндією увійшла до шорт-листа Оскару! Йдеться про документальну стрічку Будинок зі скалок (A House Made of Splinters), яка потрапила до номінації найкращих документальних фільмів світу.

До списку найкращих документальних фільмів світу цього року потрапило 15 кіноробіт. П’ятьох найкращих оголосять вже у січні.

Про що фільм Будинок зі скалок

Український режисер, другий режисер та лінійний продюсер фільму Будинок зі скалок Азад Сафаров повідомив цю новину у своєму Facebook.

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Він розповів, що фільм — про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч із війною. В притулку вони проводять дев’ять місяців і або повертаються до батьків, або потрапляють в інтернат чи названу родину.

Режисером фільму став Сімон Леренг Вілмонт, продюсеркою — Моніка Хелстром, редактором — Майкл Аґлунд.

Відомо, що фільмування відбувалися протягом двох років на Донбасі. Прем’єра фільму відбулася у січні 2022 року.

До лонг-листа номінації Оскар потрапила українська стрічка Клондайк. Режисерка фільму Марина Ер Горбач в ексклюзивному інтерв’ю Вікнам розповіла про створення фільму та сюжетні лінії стрічки.

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