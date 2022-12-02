Чем запомнился этот год? Топ фильмов 2022, которые достойны твоего внимания

2022-й год стал годом долгожданных фильмов и полных неожиданностей. Чтобы ты точно ничего не пропустил(-а), Вікна подготовили рейтинг лучших фильмов 2022 — листай подборку безумных лент этого года в нашем материале.

Рейтинг лучших фильмов 2022: подборка безумных премьер года

Топ Ган: Мэверик

По кассовым сборам и оценкам зрителей рейтинг лучших фильмов 2022 года возглавляет Топ Ган: Мэверик. Ему удалось собрать почти $1,5 млрд, что является внушительной суммой после пандемии COVID-19.

Фильм Топ Ган: Мэверик вышел на экраны в мае 2022 года и является продолжением фильма Лучший стрелок 1986 года.

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В главной роли — Том Круз, а по сюжету Пит Митчелл по прозвищу Мэверик уже 30 лет является одним из лучших пилотов ВМФ. Ему удается расширять пределы возможного и избегать повышения, означающего конец полетов.

Во время подготовки выпускников к специальному заданию Мэверик встречает Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, Ника Брэдшоу.

Фильм настолько понравился зрителям, что его покажут в дополнительном прокате в декабре.

Мир Юрского периода 3: Господство

На уверенном втором месте оказался боевик Мир Юрского периода 3: Господство. Фильм является седьмым во франшизе научной фантастики и вышел на экраны в июне 2022 года. Главные роли исполнили Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард.

По сюжету динозавры вырвались на свободу и постепенно захватывают планету. Люди пытаются мирно сосуществовать с ними. Но долго ли они смогут уживаться вместе со страшными и опасными ящерами?

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

В топе фильмов 2022 года нашлось место и для Marvel. Лента стала 28-й во франшизе. По сюжету доктор Стивен Стрэндж встречает девушку Америку Чавез, которая умеет путешествовать между мирами, но делает это случайно.

Алая Ведьма хочет завладеть ее силой, и доктор Стрэндж с союзниками должны защитить девушку и таинственную Книгу Вишанти.

Премьера фильма в Украине была в июне этого года.

Бэтмен

Боевик, начавший перезапуск серии фильмов о супергерое DC Бэтмене. В этот раз главную роль сыграл Роберт Паттинсон. По сюжету Бэтмен уже второй год борется с преступностью и коррупцией в Готэме. На его пути оказывается серийный убийца Загадочник, преследующий элитных чиновников города.

Удастся ли Бэтмену вернуть надежду в город, который ее потерял, — смотри в фильме.

Тор: Любовь и гром

На пятом месте в топе фильмов 2022 года оказалась еще одна лента производства Marvel — Тор: Любовь и гром. Супергеройский экшн рассказывает нам о Горре — убийце богов, который хочет всех уничтожить. Поэтому Тор решает объединиться с Валькирией, Джейн Фостер и Коргом, чтобы помешать этому.

Фильм полон неожиданностей, поэтому его точно стоит посмотреть. Тор: Любовь и гром является продолжением Тор: Рагнарек. Премьера фильма в Украине состоялась в июле 2022 года.

Черная пантера: Ваканда навеки

30-я лента киновселенной Marvel, являющаяся продолжением одноименного фильма о супергерое Черной Пантере.

По сюжету после смерти короля Т’Чаллы королева Рамонда, Шури, М’Баку, Окойе и Дора Милаж борются, чтобы защитить Ваканду от государств мира.

Из-за неожиданной смерти актера Чедвика Боузмана, исполнявшего главную роль, режиссеры решили не заменять его и продолжить съемки как дань уважения. Лента получила одобрительные отзывы критиков за боевые сцены, костюмы, музыку и актерскую игру.

Фильм вышел в прокат в ноябре 2022 года.

Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Фэнтези-лента по сценарию Джоан Роулинг и Стива Кловза. Фильм является одним из приквелов к Гарри Поттеру и рассказывает о выборах главы магической конфедерации. Одним из претендентов на должность является Геллерт Грин-де-Вальд.

Профессор Альбус Дамблдор узнает, что темный волшебник Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром, и начинает противостояние.

Смерть на Ниле

Американский криминальный триллер по одноименному роману Агаты Кристи. Фильм является прямым продолжением Убийства в Восточном экспрессе 2017 года. По сюжету детектив Эркюль Пуаро должен найти убийцу во время круиза вдоль Нила.

Съемки проходили в Марокко, а для эффекта даже использовали в кадре желтый алмаз Тиффани. Премьеру таинственного фильма несколько раз переносили, и наконец-то увидеть новинку в прокате удалось в феврале 2022 года.

Uncharted: На картах не значится

Увлекательный приключенческий боевик, созданный по одноименной игре от Naughty Dog. По сюжету два брата растут в сиротском приюте, и им нравятся истории о неизведанных сокровищах. Сэм и Нейтан даже думают, что они потомки Фрэнсиса Дрейка.

В погоне за сокровищами и приключениями братья похищают легендарную карту плавания Магеллана. Старшего брата забирает полиция, но он обещает вернуться.

Удастся ли братьям найти спрятанные сокровища — смотри в фильме Uncharted: На картах не значится.

Герцог

Завершает рейтинг лучших фильмов 2022 года комедийная драма о 60-летнем водителе такси Кэмптоне Бантоне. По сюжету главного героя возмущает то, что за просмотр общественного телевидения нужно платить лицензионный сбор, и он борется за права бедных на бесплатное телевидение.

Несправедливость в мире настолько тревожит его, что он похищает портрет герцога Веллингтона, чтобы помочь бедным.

Фильм получил много одобрительных отзывов от критиков со всего мира. Почему бы и тебе его не посмотреть?

Без сомнения топ фильмов 2022 года возглавит вторая часть долгожданного фильма Аватар: Путь воды, когда выйдет в прокат. Ожидается, что увидеть его мы сможем уже в этом месяце, и Аватар будет приятным подарком на Новый год.

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