Взгляни на свою жизнь под углом оптимизма: топ-10 вдохновляющих и мотивирующих фильмов

Во время войны нужно как никогда не терять оптимизма и веры в Победу. На фоне негативных новостей это делать зачастую сложно.

Следовательно, необходимо подзаряжаться положительной энергией. Действенный способ – посмотреть интересный, легкий и мотивационный фильм. Вікна сделали для тебя такую подборку из разных жанров.

Смотри в обе стороны

Комедийная драма о девушке, которая в день выпускного делает тест на беременность. С того момента его жизнь разделяется на две параллельные реальности.

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Главная героиня Натали одновременно проживает две жизни. Только один выбор способен изменить все. В обоих случаях девушка остается счастливой.

В первом — она получила положительный тест на беременность и решает оставить ребенка, быть в родном городе и посвятить себя семье. В этой параллели раскрываются проблемы материнства, в том числе психологические, вопросы поддержки, веры в себя и пути к мечте.

В другой реальности Наталья получает негативный тест, выбирает карьеру главной и находит желаемую работу. Девушка с лучшей подругой переезжает в Город Ангелов (Лос-Анджелес), как всегда и мечтала. Казалось… Но на пути все случается не так, как она планировала, так что главной героине нужно поверить в себя и сделать все, чтобы достичь своей цели.

Лента представляет два варианта жизни женщины, с разными условиями и барьерами. Как же Наталье будет справляться в обоих случаях?

Фильм учит нас, что всегда можно идти к своей цели, даже когда кажется, что ты пошла по ложному пути или все выступает против тебя.

Я, “Победа” и Берлин

История происходит во время безумных 90-х. За три дня до запланированного концерта начинающий музыкант Кузьма отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старом советском автомобиле Победа, чтобы обменять его у местного коллекционера на “мерседес”.

Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление. Уже с первых минут поездки все, конечно, идет не по плану. Как Кузьма будет справляться с препятствиями на пути?

Это приключенческая комедия, снятая по одноименному эксцентрическому автобиографическому роману Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин).

Скафандр и бабочка

Главный редактор журнала Elle France переносит инсульт. Его тело полностью становится парализованным. Шевелся только левый глаз. Со временем мужчина разрабатывает свою систему общения с внешним миром.

Подмигивая левым глазом – тем самым указывал на нужную букву. Постепенно он надиктовал целую книгу о своих ощущениях. Так вышла автобиографическая книга об известном основателе модного журнала.

Жизнь после праздника

Комедийная драма с элементами фэнтези о жизни после смерти. По сюжету Кейси – молодая девушка, которая любит веселиться.

Она не задумывается о жизни и получает удовольствие от мгновения. Часто ходит на вечеринки. Однажды организовывает собственную. И все идет не по плану. Кейси становится участницей трагедии.

Когда же просыпается, то встречает Вал – руководительницу ангелов, которая объясняет, что девушка умерла более года назад. И до того, как она попадет на вечеринку на небе, у проводницы есть список людей, которым Кейси должна помочь в качестве ангела-хранителя.

В список попала и ее лучшая подруга Лиза, с которой она поссорилась еще во время земной жизни.

Фильм демонстрирует нам переоценку ценностей жизни, раскрывает любовь к семье и друзьям, вдохновляет перенавести фокус и общение с теми, кто рядом.

Правда обо мне

Проницательный и чувственный фильм-размышление о том, как мы можем обманываться, когда влюбляемся. По сюжету, Кейт – одинокая женщина. Ей за тридцать. От офисной работы отдыхает, сидя в Интернете.

Со временем заводит легкий флирт с мужчиной и с головой погружается в странные отношения. Ради них женщина ссорится с подругой и лжет руководству. И все из-за мужчины в которого влюбилась, но ничего о нем не знает. Даже в телефоне он записан как “блондин”.

Человек, изменивший все

Фильм о генеральном бейсбольном менеджере, которому удалось создать достойную команду, несмотря на серьезные финансовые трудности, неудачи и отсутствие поддержки многих коллег.

Менеджер бейсбольной команды ставит перед собой практически невыполнимую задачу – раскрутить своих подопечных, сделать так, чтобы о них узнали все. Конечно, не все его решения находят поддержку среди окружающих. И герой, которого играет Брэд Питт, доводит дело до конца.

Стажер

Фильм – комедия о возрасте и способности приспосабливаться к переменам. Главному герою Бену Витакеру – семьдесят лет. Он вдовец, и на пенсии не может усидеть дома.

Мужчина узнает о программе стажировок для пожилых людей и устраивается в молодой коллектив с руководительницей Джулс.

Бен становится душой компании и всеобщим любимцем. Ему начинают доверять и совещаться.

Тем временем для компании наступают не лучшие времена. Джулс, вынужденная балансировать между работой и семьей, понимает, что обученный годами Бен поможет ей справиться с любыми неурядицами.

Фильм вдохновляет своими ценностями, упорством, действиями и воспитанием главного героя. Кроме того, Энн Гетевей и Роберт Де Ниро создали великолепный актерский тандем в этой истории.

Социальная сеть

Биографическая драма об основателе одной из самых популярных соцсетей Facebook. Марк Цукерберг – обычный паренек, который учится в Гарварде и мечтает быть принятым в одно из элитных братств. И шансов на это мало.

Что ж, юноша находит свой путь.

Мотивирующая история об одном из самых богатых людей.

Клик: С пультом по жизни

Это смешная и поучительная комедия о том, что не стоит ставить жизнь на быструю перемотку – можно пропустить самое главное. По сюжету, архитектор Ньюмен большую часть времени проводит на любимой работе. Это не нравится его семье, поэтому он умоляет Бога как-то помочь ему меньше заниматься домашними делами.

Наверное, потому судьба в лице ангела Морти, по совместительству продавца универсального магазина, посылает ему замечательный пульт для жизни. С его помощью можно прокручивать свою жизнь как назад, так и вперед, упуская неприятные моменты.

Ньюмен в восторге от новых магических перспектив. Однако очень скоро волшебный пульт накапливает собственную память и начинает сам руководить жизнью главного героя, несмотря на его желания и мечты.

Заплаты другому

Молодой парень Тревор МакКинни живет без отца, со своей матерью, которая работает на двух работах, чтобы поставить сына на ноги. Парень ходит в школу и однажды учитель дает детям задачу – найти способ, как изменить мир.

Тревор предлагает идею – просто бескорыстно помочь трем незнакомым людям. При этом каждый из них тоже должен сделать добро для троих незнакомцев. По его мнению, благодаря таким действиям будет расти добро в мире в геометрической прогрессии.

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