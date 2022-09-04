Взгляни на свою жизнь под углом оптимизма: топ-10 вдохновляющих и мотивирующих фильмов

Во время войны нужно как никогда не терять оптимизма и веры в Победу. На фоне негативных новостей это делать зачастую сложно.
Следовательно, необходимо подзаряжаться положительной энергией. Действенный способ – посмотреть интересный, легкий и мотивационный фильм. Вікна сделали для тебя такую подборку из разных жанров.
Комедийная драма о девушке, которая в день выпускного делает тест на беременность. С того момента его жизнь разделяется на две параллельные реальности.
Главная героиня Натали одновременно проживает две жизни. Только один выбор способен изменить все. В обоих случаях девушка остается счастливой.
Главная героиня Натали одновременно проживает две жизни. Только один выбор способен изменить все. В обоих случаях девушка остается счастливой.
В первом — она получила положительный тест на беременность и решает оставить ребенка, быть в родном городе и посвятить себя семье. В этой параллели раскрываются проблемы материнства, в том числе психологические, вопросы поддержки, веры в себя и пути к мечте.
В другой реальности Наталья получает негативный тест, выбирает карьеру главной и находит желаемую работу. Девушка с лучшей подругой переезжает в Город Ангелов (Лос-Анджелес), как всегда и мечтала. Казалось… Но на пути все случается не так, как она планировала, так что главной героине нужно поверить в себя и сделать все, чтобы достичь своей цели.
Лента представляет два варианта жизни женщины, с разными условиями и барьерами. Как же Наталье будет справляться в обоих случаях?
Фильм учит нас, что всегда можно идти к своей цели, даже когда кажется, что ты пошла по ложному пути или все выступает против тебя.
История происходит во время безумных 90-х. За три дня до запланированного концерта начинающий музыкант Кузьма отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старом советском автомобиле Победа, чтобы обменять его у местного коллекционера на “мерседес”.
Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление. Уже с первых минут поездки все, конечно, идет не по плану. Как Кузьма будет справляться с препятствиями на пути?
Это приключенческая комедия, снятая по одноименному эксцентрическому автобиографическому роману Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин).
Главный редактор журнала Elle France переносит инсульт. Его тело полностью становится парализованным. Шевелся только левый глаз. Со временем мужчина разрабатывает свою систему общения с внешним миром.
Подмигивая левым глазом – тем самым указывал на нужную букву. Постепенно он надиктовал целую книгу о своих ощущениях. Так вышла автобиографическая книга об известном основателе модного журнала.
Комедийная драма с элементами фэнтези о жизни после смерти. По сюжету Кейси – молодая девушка, которая любит веселиться.
Она не задумывается о жизни и получает удовольствие от мгновения. Часто ходит на вечеринки. Однажды организовывает собственную. И все идет не по плану. Кейси становится участницей трагедии.
Когда же просыпается, то встречает Вал – руководительницу ангелов, которая объясняет, что девушка умерла более года назад. И до того, как она попадет на вечеринку на небе, у проводницы есть список людей, которым Кейси должна помочь в качестве ангела-хранителя.
В список попала и ее лучшая подруга Лиза, с которой она поссорилась еще во время земной жизни.
В список попала и ее лучшая подруга Лиза, с которой она поссорилась еще во время земной жизни.
Фильм демонстрирует нам переоценку ценностей жизни, раскрывает любовь к семье и друзьям, вдохновляет перенавести фокус и общение с теми, кто рядом.
Проницательный и чувственный фильм-размышление о том, как мы можем обманываться, когда влюбляемся. По сюжету, Кейт – одинокая женщина. Ей за тридцать. От офисной работы отдыхает, сидя в Интернете.
Со временем заводит легкий флирт с мужчиной и с головой погружается в странные отношения. Ради них женщина ссорится с подругой и лжет руководству. И все из-за мужчины в которого влюбилась, но ничего о нем не знает. Даже в телефоне он записан как “блондин”.
Фильм о генеральном бейсбольном менеджере, которому удалось создать достойную команду, несмотря на серьезные финансовые трудности, неудачи и отсутствие поддержки многих коллег.
Менеджер бейсбольной команды ставит перед собой практически невыполнимую задачу – раскрутить своих подопечных, сделать так, чтобы о них узнали все. Конечно, не все его решения находят поддержку среди окружающих. И герой, которого играет Брэд Питт, доводит дело до конца.
Фильм – комедия о возрасте и способности приспосабливаться к переменам. Главному герою Бену Витакеру – семьдесят лет. Он вдовец, и на пенсии не может усидеть дома.
Мужчина узнает о программе стажировок для пожилых людей и устраивается в молодой коллектив с руководительницей Джулс.
Бен становится душой компании и всеобщим любимцем. Ему начинают доверять и совещаться.
Бен становится душой компании и всеобщим любимцем. Ему начинают доверять и совещаться.
Тем временем для компании наступают не лучшие времена. Джулс, вынужденная балансировать между работой и семьей, понимает, что обученный годами Бен поможет ей справиться с любыми неурядицами.
Фильм вдохновляет своими ценностями, упорством, действиями и воспитанием главного героя. Кроме того, Энн Гетевей и Роберт Де Ниро создали великолепный актерский тандем в этой истории.
Биографическая драма об основателе одной из самых популярных соцсетей Facebook. Марк Цукерберг – обычный паренек, который учится в Гарварде и мечтает быть принятым в одно из элитных братств. И шансов на это мало.
Что ж, юноша находит свой путь.
Мотивирующая история об одном из самых богатых людей.
Это смешная и поучительная комедия о том, что не стоит ставить жизнь на быструю перемотку – можно пропустить самое главное. По сюжету, архитектор Ньюмен большую часть времени проводит на любимой работе. Это не нравится его семье, поэтому он умоляет Бога как-то помочь ему меньше заниматься домашними делами.
Наверное, потому судьба в лице ангела Морти, по совместительству продавца универсального магазина, посылает ему замечательный пульт для жизни. С его помощью можно прокручивать свою жизнь как назад, так и вперед, упуская неприятные моменты.
Ньюмен в восторге от новых магических перспектив. Однако очень скоро волшебный пульт накапливает собственную память и начинает сам руководить жизнью главного героя, несмотря на его желания и мечты.
Молодой парень Тревор МакКинни живет без отца, со своей матерью, которая работает на двух работах, чтобы поставить сына на ноги. Парень ходит в школу и однажды учитель дает детям задачу – найти способ, как изменить мир.
Тревор предлагает идею – просто бескорыстно помочь трем незнакомым людям. При этом каждый из них тоже должен сделать добро для троих незнакомцев. По его мнению, благодаря таким действиям будет расти добро в мире в геометрической прогрессии.
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