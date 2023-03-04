Дракони, динозаври та українська етніка: десять фільмів березня з особливою атмосферою

Як тільки не намагається тішити погода на вулиці, але ввечері ти все одно повертаєшся додому та хочеш лише кількох речей — розслабитись, відпочити та знайти швидко фільм, щоб під нього спокійно повечеряти.

Особливо останній пункт іноді може забирати більше часу, ніж сам перегляд стрічки. Це відомо нам не з чужих розповідей.

Тож щоб полегшити тобі пошуки хоча б сьогодні, Вікна зібрали для тебе найцікавіші новинки березня. Якісь з них ти зможеш переглянути вдома, а ось задля деяких доведеться зібратись з силами, щоб піти у кіно. Але хіба гарні плани на вечір та приємна прогулянка у кінотеатр бувають зайвими?

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Кит

Пам’ятаєш актора, який зіграв у культовому фільмі Мумія? За ним вже можна було засумувати, адже Брендан Фрейзер давно не з’являвся на великих екранах.

Проте режисер Чорного лебедя та Реквієму за мрією Даррен Аронофскі вирішив відродити кар’єру зірки, щоб подарувати світу нову зворушливу історію. Нова спільна робота чоловіків має назву Кит та розповідає про Чарлі, який має непросте життя. Він важить 270 кілограмів, живе наодинці та має проблеми у стосунках з донькою.

Одна з найбільш емоційних сцен, яку можна побачити у деяких тизерах, коли головний герой ділиться своїми переживанням щодо того, що він не впевнений, чи зробив бодай одну вартісну річ за життя.

Емоційний, що пробирає до мурах та сліз, фільм претендує цього року не на один Оскар.

Де дивитись: Megogo або в кіно

Прем’єра в Україні: 2 березня

Будинок зі скалок

Ще один претендент на Оскар. Однак він зовсім непростий, як за емоційним наповненням, так і за походженням. Адже історія розповідає про Лисичанський центр соціально-психологічної реабілітації та дітей, які в ньому живуть.

Це перший фільм, який отримав номінацію на Оскар у категорії Найкращий документальний повнометражний фільм в історії незалежної України. Над виробництвом працювали у копродукції з Данією, Швецією та Фінляндією.

Де дивитися: тільки в кіно

Прем’єра в Україні: 9 березня

65

Назва трохи натякає на місце, де розгортаються події у фільмі — 65 мільйонів років тому. Проте головний герой військовий пілот Міллз, якого грає Адам Драйвер, ще не знає про це.

Чоловік думає, що його корабель потрапив у катастрофу на невідомій планеті, де живуть динозаври. Та вона йому навіть дуже знайома, просто Міллз бачив Землю у такому вигляді хіба що у книжках.

А тепер він має на ній не лише вижити, але й врятувати маленьку пасажирку зі свого корабля та знайти спосіб повернутись додому живими та неушкодженими. Що з ними станеться далі? Знають лише режисери Скотт Бек та Браян Вудс, які відомі своїм фільмом Тихе місце, а також глядачі, які завітають на сеанс у кіно.

Де дивитися: тільки в кіно

Прем’єра в Україні: 16 березня

Життя на межі

Український документальний фільм, який створив режисер та співпродюсер стрічки Зима у вогні Павло Пелешок, вперше розповідає історію української боротьби від Революції Гідності й до сьогодення.

Оповідачами у фільмі стали кінопродюсери, які стали на захист України та боронять її народ.

Де дивитися: тільки в кіно

Прем’єра в Україні: 16 березня

Лютер: Сонце на спаді

Продовження історії детектива Джона Лютера, яка вперше побачила світ у вигляді серіалу. Можливо, головний і мріяв про те, щоб залишити усі справи, але на нього ще чекає остання справа.

Детектив тікає з в’язниці, щоб розібратись з серійним убивцею, що не дає спати спокійно мирним жителям Лондона. Так і зіткнуться протагоніст у виконанні Ідріса Ельби та антагоніст Енді Серкіса.

Де дивитися: Netflix

Прем’єра в Україні: 10 березня

Шазам! Лють богів

Хто ще не встиг помріяти, щоб стати супергероєм та врятувати світ своєю силою? Може здаватись, що персонажам, які наділені особливими вміннями, досить просто живеться. Так ось спойлер — це не так.

Шазам! Лють богів доводить, що навіть якщо ти отримуєш суперсилу, все одно знайдеться хтось, хто більш потужний, ніж ти.

Принаймні так думає головний герой фільму — хлопчик, який перетворюється на могутнього супергероя, коли промовляє чарівне слово Шазам. Та чи залишиться місце на роздуми, коли доведеться рятувати світ від богинь?

Де дивитися: Megogo або в кіно

Прем’єра в Україні: 16 березня

Памфір

Українська етніка настільки зачаровує, що іноді може виходити за межі кадру. Так сталось і з фільмом Памфір, який ще до прем’єри у кіно встиг познайомитись з українською аудиторією під час особливої виставки, де демонструвались костюми зі стрічки.

Режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук створив історію, яка розгортається навколо героя з кличкою Памфір. Парубок повертається із заробітків до рідного селища на Буковині.

Він прагне налагодити стосунки з родиною, але історія набуває нових обертів детективного жанру, коли події починають набувати містичних ознак під час карнавалу Маланки.

Де дивитися: тільки в кіно

Прем’єра в Україні: 23 березня

Джон Уік 4

Якщо продовження Матриці фанатів не потішило, то шанувальники історії про Джона Уіка ще зможуть перевірити, чи вдасться потішити їх розповіді від Кіану Рівза.

Крім того, ще з першого фільму його герой бореться з росіянами. І передбачувано, надає їм гарного прочухана. Тож що ще можна чекати аж у четвертій частині? Можна лише перевірити у кіно.

Де дивитися: тільки в кіно

Прем’єра в Україні: 30 березня

Підземелля і дракони: Честь злодіїв

Історія, що заснована на мотивах гри Dungeons & Dragons, можливо, й не настільки популярна в Україні, але має усі шанси полюбитись глядачам. Адже українці теж певним чином боряться з драконами та іншою нечистю.

У свою чергу головні герої фільму тішать глядача не лише яскравими сценами битв, але й влучними жартами. Крім того, підбір акторів у стрічці й дійсно зірковий: Кріс Пайн, Мішель Родріґес, Г’ю Ґрант, Реге-Жан Пейдж.

Де дивитися: тільки в кіно

Прем’єра в Україні: 30 березня

Загадкове вбивство 2

І наостанок ще одне продовження вже добре відомої для глядачів історії, що приправлена гарним співвідношенням гумору та загадок. А ось розплутувати усе доведеться знову екранній парі Дженніфер Еністон та Адама Сендлера.

Цього разу подружжя потрапляє на весілля свого друга, якого згодом звідти викрадають. Та чи вдасться його знайти детективам-початківцям? Тур пари від Африки до Парижа усе розставить на свої місця.

Де дивитися: Netflix

Прем’єра в Україні: 31 березня

Під час війни треба як ніколи не втрачати оптимізму та віри у Перемогу. На фоні негативних новин це робити часто складно. Тож необхідно підзаряджатися позитивною енергією. Читай нашу підбірку топ-10 фільмів, що надихають та мотивують.

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