Прем’єра фільму українського режисера Памфір на Каннському кінофестивалі: про що стрічка

Прем’єра повнометражного ігрового фільму українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука Памфір відбудеться на паралельній програмі Каннського кінофестивалю, яка пройде з 18 по 27 травня.

Стрічка стала однією з 23 ігрових фільмів, які відібрали до участі в 54-му Двотижневику режисерів. Серед інших учасників програми цього року фільми режисерів Алекса Гарленда, П’єтро Марчелло, Міа Хансен-Лове, Ніколя Парізер, Аліси Уінокур та інші.

— Прем’єра дебютного фільму українського автора в програмі Двотижневик режисерів у компанії з такими видатними митцями є значним досягненням, а також важливою першою сходинкою в прокатному житті фільму у світі.

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Цей результат став можливий завдяки неймовірній міжнародній команді нашого проекту та став прикладом успішної копродукції, — розповіла продюсерка стрічки Олександра Костіна.

Памфір зняли у співпраці України, Франції, Польщі та Чилі.

Про що фільм Памфір

Памфір — хороший сім’янин, якому доля дає випробування. Він змушений звернути з чесного шляху заради своєї родини. Події розгортаються на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

Чоловік повертається до своєї родини після тривалої відсутності. Безумовна любов сім’ї головного героя має побічну дію. Його син влаштовує підпал в молитовному домі.

Тож Памфір змушений відновити зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Щоб відплатити за провину сина, чоловік звертає на ризикований шлях з незворотними наслідками.

Ролі у фільмі зіграли Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна та Іван Шаран.









Міжнародний постер до фільму створив польський художник, графічний дизайнер, ілюстратор та плакатист Пьотр Грушинські.

Йому вдалось вловити багато тих моментів, які передають суть персонажів, картини в цілому і закодувати певний меседж, адже процес створення постера — це момент створення картини на основі іншої картини, — прокоментував роботу режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Що таке Двотижневик режисерів

Двотижневик режисерів — програма Каннського кінофестивалю, що існує з 1969 року. За цей час вона стала майданчиком для прем’єр фільмів видатних режисерів, які глибоко вплинули на сучасний кінематограф, зокрема Вернера Херцога, Райнера Вернера Фассбіндера, Джорджа Лукаса та багатьох інших.

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