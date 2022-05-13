Премьера фильма украинского режиссера Памфир на Каннском кинофестивале: о чем фильм

Премьера полнометражного игрового фильма украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука Памфир состоится на параллельной программе Каннского кинофестиваля, которая пройдет с 18 по 27 мая.

Лента стала одним из 23 игровых фильмов, которые отобрали для участия в 54-м Двухнедельнике режиссеров. Среди других участников программы в этом году фильмы режиссеров Алекса Гарленда, Пьетро Марчелло, Миа Хансен-Лове, Николя Паризер, Алисы Уинокур и другие.

— Премьера дебютного фильма украинского автора в программе Двухнедельник режиссеров в компании с такими выдающимися мастерами является значительным достижением, а также важной первой строчкой в ​​прокатной жизни фильма в мире.

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Этот результат стал возможен благодаря невероятной международной команде нашего проекта и стал примером успешной копродукции, — рассказала продюсер ленты Александра Костина.

Памфир был снят в сотрудничестве Украины, Франции, Польши и Чили.

О чем фильм Памфир

Памфир — хороший семьянин, которому судьба посылает испытания. Он вынужден свернуть с честного пути ради своей семьи. События разворачиваются на западе Украины в канун традиционного карнавала Маланки.

Мужчина возвращается в свою семью после длительного отсутствия. Безусловная любовь семьи главного героя оказывает побочное действие. Его сын устраивает поджог в молитвенном доме.

Поэтому Памфир вынужден восстановить связь со своим неспокойным прошлым. Чтобы отплатить за вину сына, мужчина сворачивает на рискованный путь с необратимыми последствиями.

Роли в фильме сыграли Александр Яцентюк, Соломия Кириллова, Станислав Потяк, Мирослав Маковийчук, Елена Хохлаткина и Иван Шаран.









Международный постер к фильму создал польский художник, графический дизайнер, иллюстратор и плакатист Петр Грушински.

Ему удалось уловить многие моменты, которые передают суть персонажей, картины в целом и закодировать определенный месседж, ведь процесс создания постера — это момент создания картины на основе другой картины, — прокомментировал работу режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Что такое Двухнедельник режиссеров

Двухнедельник режиссеров — программа Каннского кинофестиваля, существующая с 1969 года. За это время она стала площадкой для премьер фильмов выдающихся режиссеров, оказавших глубокое влияние на современный кинематограф, в частности Вернера Херцога, Райнера Вернера Фассбиндера, Джорджа Лукаса и многих других.

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