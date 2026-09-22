ДРГ: що це та як діяти у разі виявлення

Росіяни від початку повномасштабного вторгнення стали рідше застосовувати диверсійно-розвідувальні групи, однак загалом не відмовилися від цієї тактики. Тому в прикордонних областях та регіонах, які межують із тимчасово окупованими територіями, в умовах війни, що триває, варто й надалі зберігати пильність.

Читай про те, що таке ДРГ та який алгоритм дій у разі виявлення, у нашому матеріалі.

Що таке ДРГ і які завдання виконує

Диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) — це невеликий підрозділ спецпризначення, орієнтовно до 10 людей, який займається розвідкою та диверсіями у тилу свого противника.

Така група діє приховано задля дезорганізації тилових установ, а також, щоб вивести з ладу важливі інфраструктурні об’єкти. Крім того, ДРГ збирає важливу інформацію про супротивника.

Бійці, які потраплять до складу диверсійно-розвідувальної групи, мають пройти перед цим спеціальне навчання. У складі російських ДРГ можуть перебувати навчені військовослужбовці Сил спеціальних операцій та Головного розвідувального управління Генштабу РФ.

Алгоритм дій у разі виявлення російської ДРГ

У випадку виявлення у своєму населеному пункті підозрілих осіб, які можуть бути членами російської диверсійно-розвідувальної групи, варто притримуватися наступних рекомендацій від органів влади:

не намагайся самостійно затримувати підозрілих людей або конфліктувати з ними, оскільки диверсанти можуть мати із собою зброю;

у разі виявлення підозрілих осіб або ознак диверсійної чи терористичної діяльності у своєму населеному пункті негайно телефонуй на номер 102 (Нацполіція) або 1516 (гаряча лінія СБУ);

у випадку виявлення підозрілого предмету — не торкайся його та відійди на безпечну відстань, одразу зателефонуй в поліцію та на номер Державної служби з надзвичайних ситуацій — 101.

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