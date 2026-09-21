Для тебе Війна в Україні

Масований обстріл Запоріжжя: є постраждалі, пошкоджено будинки, університет і ТЦ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Вересня 2026, 10:02 3 хв.
Обстріл Запоріжжя сьогодні, 21 вересня 2026: що відомо про ситуацію в місті

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь