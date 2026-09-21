Масований обстріл Запоріжжя: є постраждалі, пошкоджено будинки, університет і ТЦ

У ніч проти 21 вересня росіяни масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура міста. Внаслідок атаки є постраждалі, виникли пожежі.

Про наслідки обстрілу Запоріжжя повідомили ДСНС України, Запорізька обласна військова адміністрація та обласна прокуратура.

Вибухи в Запоріжжі: що відомо про наслідки атаки

За даними рятувальників, під час нічної атаки травмувалися п’ятеро людей. Ще п’ятьох мешканців надзвичайники врятували, а 14 людей евакуювали з пошкоджених будинків.

Психологи ДСНС також надали допомогу 16 місцевим жителям.

Унаслідок ударів пошкоджені два дев’ятиповерхові житлові будинки. В них виникли пожежі. Також займання сталося на території одного з торговельних центрів.

Окремо рятувальники повідомили про пожежу в корпусі закладу вищої освіти.

Запоріжжя: вибухи пошкодили університет та торговий центр

Запорізька обласна прокуратура уточнила, що російські війська атакували місто ударними безпілотниками та FPV-дроном.

За інформацією прокуратури, внаслідок влучань зруйновано приміщення торговельного центру, пошкоджено навчальний корпус закладу вищої освіти та багатоповерхові житлові будинки. Також понівечені автомобілі, які були припарковані поруч із місцями ударів.

Станом на 07:30 прокуратура повідомляла вже про шістьох поранених. Там зазначили, що інформація щодо постраждалих ще уточнюється.

За фактом атаки правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — за фактом вчинення воєнного злочину.

Постраждав історичний корпус ЗНУ

Окремо стало відомо про пошкодження Запорізького національного університету. Під час обстрілу Запоріжжя сьогодні руйнувань від прямого влучання та пожежі зазнав третій корпус ЗНУ, де розміщувався біологічний факультет.

Університет повідомив, що будівля є частиною історичної забудови старого Олександрівська та має статус об’єкта культурної спадщини.

Будівлю звели у 1902–1903 роках. За даними університету, постраждала, зокрема, частина корпусу, де свого часу розташовувалася домова церква.

В університеті додали, що попереду складна робота з відновлення пошкодженої будівлі.

Що кажуть у Запорізькій ОВА

Очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив, що росіяни били по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

— Є пошкодження багатоповерхівок, університету, торговельного центру, — зазначив він.

За його словами, внаслідок атаки постраждали шестеро цивільних. Усім надають необхідну допомогу, а рятувальники всю ніч працювали на місцях ударів.

— Допомагаємо людям, чиї домівки постраждали. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають, — повідомив Семікін.

Наразі триває ліквідація наслідків нічної атаки.

Головне фото: Михайло Семікін.

Нагадаємо, що Росія вдарила по Печенігах двома ракетами: 10 людей загинули, майже 20 постраждали.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!