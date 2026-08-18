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Росія вдарила по Печенігах двома ракетами: 10 людей загинули, майже 20 постраждали

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Серпня 2026, 13:00 3 хв.
Удар по цивільних у Печенігах: 10 загиблих та 20 постраждалих
Фото Сайт президента України

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