Росія вдарила по Печенігах двома ракетами: 10 людей загинули, майже 20 постраждали

Ранок 18 серпня став початком справжнього пекла для мешканців Печенігів на Харківщині. О 08:40, коли селище тільки прокидалося, а люди йшли за продуктами чи на пошту, російська армія випустила дві крилаті ракети Бандероль. Удар прийшовся по найбільш людному перехрестю, вщент зруйнувавши звичне цивільне життя.

Росія вдарила по центру Печенігів двома ракетами: є загиблі та поранені

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив жахливі подробиці: через потужну пожежу та силу вибуху тіла багатьох із 10 загиблих неможливо ідентифікувати візуально. На місці трагедії працюватимуть криміналісти, щоб за допомогою ДНК-аналізу повернути імена вбитим.

Кількість жертв може зрости, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будівель.

Голова Печенізької громади Олександр Гусаров підкреслив, що в зоні влучання не було жодних військових об’єктів. Ракети вибухнули у радіусі 50 метрів одна від одної.

— Загиблі — це звичайні покупці, продавці. Люди, які просто переміщувалися поруч, — зазначив голова громади.

Вибухова хвиля знищила будівлю місцевого кафе, понівечила пошту, магазин, 10 приватних будинків та щонайменше сім автомобілів, що стояли на парковці. Через масштабну трагедію 18 та 19 серпня в громаді оголошено днями жалоби.

У поранених — опіки та уламкові поранення

Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів в етері Суспільного, що ситуація з пораненими важка. Із 20 постраждалих 14 осіб уже ушпиталили. Більшість мають складні опіки та рвані рани від уламків ракет.

Тим, хто отримав легші травми або перебуває у стані гострої реакції на стрес, медики допомагали на місці.

Володимир Зеленський закликав партнерів до тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський миттєво відреагував на жорстокий обстріл Харківщини. Він наголосив, що росіяни свідомо били туди, де розташовані лише житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

— Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші відповіді кроками тиску на Росію, — заявив Зеленський.

Харківська обласна прокуратура вже взяла справу під контроль. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), розпочато досудове розслідування. Слідчі фіксують кожен уламок ракет, щоб надати докази терору в міжнародні суди.

Печеніги — селище на березі Сіверського Донця, де до повномасштабного вторгнення жили близько 5 тисяч людей — сьогодні вкотре стало символом російського терору, який не має жодних виправдань.

Нагадаємо, що 14 серпня РФ атакувала Україну 112 дронами.

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