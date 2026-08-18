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Українцям у Німеччині спростили обмін водійських прав: кому не доведеться складати іспити

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Серпня 2026, 12:00 2 хв.
Німеччина скасувала іспити для обміну прав українців
Фото Pexels

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