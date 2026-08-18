Українцям у Німеччині спростили обмін водійських прав: кому не доведеться складати іспити

Гарна новина для українців у Німеччині: епопея з перескладанням іспитів на водійське посвідчення, здається, добігає кінця. В офіційному віснику законів ФРН опублікували постанову, яка кардинально спрощує життя нашим водіям.

Тепер більшість категорій можна буде просто обміняти на німецькі без підтвердження теорії та практики.

Хто в списку щасливчиків

Спрощення стосується майже всіх популярних категорій. Якщо у тебе у правах відкрито A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D чи DE, ви можете зітхнути з полегшенням. Ніяких автошкіл, нервових іспитів німецькою та додаткових витрат на перескладання.

Проте є кілька важливих нюансів, про які варто знати заздалегідь:

Водіям категорій C та D (і їхніх підкатегорій) іспити теж не потрібні, але доведеться пройти медичний огляд та перевірити зір. Німецька педантичність щодо здоров’я тих, хто перевозить вантажі чи пасажирів, залишається незмінною;

В Україні іноді відкривають вантажні категорії (C або D) без попереднього отримання легкової категорії B. У такому разі в Німеччині дива не станеться: щоб отримати німецьку категорію B, іспити (і теорію, і практику) таки доведеться скласти;

Українська категорія A1 у Німеччині тепер офіційно прирівнюється до місцевої AM.

Тут теж пішли назустріч. Передбачено спеціальний документ, який видаватимуть замість втраченого українського посвідчення. Він діятиме протягом усього терміну вашого тимчасового захисту.

Іспити українською мовою

Ще одна крута зміна стосується тих, хто планує отримувати професійну кваліфікацію водія в Німеччині. Тепер такий іспит можна буде складати рідною українською мовою. Це величезний плюс, адже мовний бар’єр раніше був головною перепоною для працевлаштування наших водіїв у логістичні компанії.

Тут варто набратися терпіння. Попри те, що постанову вже оприлюднили, офіційно вона набере чинності лише 18 серпня 2026 року.

Тож поки що маємо час підготувати документи, підтягнути здоров’я (для професійних водіїв) і спокійно чекати на спрощення процедур. Німеччина вкотре підтверджує, що готова йти назустріч українцям у питаннях інтеграції.

Однак трапляються випадки, коли навіть досвідченим водіям непросто. Читай, як безпечно їздити в умовах низької видимості.

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