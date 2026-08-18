Росія пошкодила або знищила майже 2 тис. пам’яток культурної спадщини України

Росія продовжує вести війну не лише проти наших воїнів, а й проти самої ідентичності України та нашого майбутнього. Останні дані від правоохоронців шокують: кількість понівечених пам’яток культури вже наближається до двох тисяч, а цинізм окупантів у вербуванні підлітків переходить усі межі. Про це пише Офіс Генерального прокурора.

Культурне мародерство під прикриттям науки

Майже 1990 об’єктів культурної спадщини України сьогодні мають шрами від російських обстрілів або взагалі стерті з лиця землі. Але крім фізичного знищення, ворог займається відвертим грабунком.

Один із найгучніших кейсів зараз розслідується в окупованому Криму. Там російські археологи з Ермітажу та так званого Інституту археології Криму влаштували справжнє сафарі на території національної пам’ятки Городище середньовічного Солхату.

Без жодних дозволів вони перекопали культурний шар XIII–XIV століть, викрали унікальну кераміку та елементи давнього водопроводу.

Найбільш цинічно те, що вкрадені артефакти росіяни просто легалізували — внесли до свого музейного фонду як власне надбання. Наразі двом фігурантам, які керували цим мародерством, повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Дитина як розвідник: випадок у Краматорську

Поки одні росіяни крадуть глечики, інші намагаються зламати життя українським підліткам. У Донецькій області задокументовано черговий випадок вербування дитини.

26-річний російський танкіст через Telegram зачепив 15-річну дівчину з Краматорська. Використовуючи психологічні маніпуляції, він крок за кроком втирався у довіру, а потім почав давати завдання. Дівчина мала стежити за переміщенням поліції, СБУ та військової техніки.

Окупант прямо казав дитині: ці дані потрібні для ударів. Але апогеєм цинізму стала вимога підкласти гранату під колесо військового авто та зробити фотозвіт. На щастя, дівчина відмовилася виконувати цей смертельно небезпечний наказ. Зараз військовому рф повідомлено про підозру заочно.

Ці дві історії, хоч і різні за формою, мають одну мету — знищити українське. Спершу вкрасти наше минуле (пам’ятки), а потім — отруїти наше майбутнє (дітей). Правоохоронці вкотре наголошують: окупанти активно використовують соцмережі для пошуку вразливих підлітків, тому батькам варто бути максимально уважними до онлайн-життя своїх дітей.

Кожен такий факт фіксується. Відповідальність за руйнування Солхату чи вербування дитини в Краматорську не має терміну давності.

Раніше ми писали, що майже 1 500 осіб намагалися перетнути кордон з Білоруссю — читай в матеріалі статистику ДПСУ.

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