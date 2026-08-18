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Росія пошкодила або знищила майже 2 тис. пам’яток культурної спадщини України

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Серпня 2026, 10:01 3 хв.
Росія привласнює українські артефакти та вербує підлітків
Фото Facebook

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