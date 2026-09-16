Стиль життя Шоу-біз

Коли вийде 4 сезон Магічна битва: трейлер переглянули 17 мільйонів людей — дата прем’єри

Ольга Петухова, редакторка сайту 16 Вересня 2026, 21:00 2 хв.
магічна битва 4
Фото IMDb

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь