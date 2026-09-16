Коли вийде 4 сезон Магічна битва: трейлер переглянули 17 мільйонів людей — дата прем’єри

Юдзі Ітадорі — звичайний школяр із надзвичайною фізичною силою. Щоб врятувати друга від прокляття, він ковтає палець могутнього демона Рьомена Сукуни й відтоді змушений ділити з ним одне тіло.

Під керівництвом чаклуна Сатору Годжо Юдзі навчається боротися з прокляттями і поступово опиняється у центрі подій, де на кону стоять життя людей і майбутнє всього світу.

3 сезон аніме Магічна битва поставив крапку в історії на 59 епізоді, але творці серіалу обіцяють, що попереду інші бої та пригоди — ще більш масштабні. Коли вийде 4 сезон Магічна битва — читай у матеріалі.

Магічна битва 4: дата виходу

4 сезон аніме Магічна битва матиме офіційну назву — Гра у відбір. Частина 2. Про виробництво продовження студія MAPPA вже повідомила глядачів — пише Сrunchyroll.

Точної дати прем’єри четвертого сезону поки немає. Продюсери лише підтверджують, що Гра у відбір. Частина 2 в активному виробництві.

Для українського глядача дата прем’єри буде залежати від міжнародного релізу та виходу серій на стримінгових платформах.

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Тизер Магічна битва 4 сезон

19 червня 2026 року творці представили перший тизер 4 сезону. У ньому показали нові кадри історії. За два місяці відео переглянули 17 мільйонів людей.

Майбутню частину описують як продовження Гри у відбір, у якій протистояння між чаклунами стає дедалі масштабнішим і хаотичнішим.

Хто працює над 4 сезоном Магічної битви

У 4 сезоні є зміни в режисерській команді. Режисером продовження Гри у відбір став Такеру Сато. Він уже працював над попередньою частиною арки, а тепер очолив виробництво нового сезону. Шота Гошозоно, який раніше був режисером серіалу, перейшов на посаду головного режисера студії MAPPA.

До роботи над серіалом також повертається сценарист Хіросі Секо. За дизайн персонажів відповідають Йосуке Ядзіма та Хіромі Ніва, до яких приєднався Сота Ямадзакі. Музику для аніме створює Йошімаса Теруї.

Тож MAPPA зберігає основну творчу команду, але водночас змінює режисера безпосередньо для нової частини історії.

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