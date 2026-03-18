Серіал Ван Піс: по скільки серій має 1 та 2 сезон адаптації аніме

Пригоди капітана Монкі Д. Луффі у форматі лайв-екшн стали справжнім проривом для стримінгової платформи Netflix, зруйнувавши давнє упередження про неможливість вдалої адаптації аніме.

Серіал Ван Піс залишається одним із найбільш обговорюваних проектів, залучаючи як відданих фанатів оригінальної манги Еїчіро Оди, так і нових глядачів.

Для тих, хто лише планує зануритися у світ піратських пригод, ключовим питанням залишається обсяг контенту, адже оригінальне аніме налічує вже понад тисячу серій, тоді як серіальна адаптація пропонує значно стисліший, але насичений темп оповіді.

Скільки серій в серіалі Ван Піс 1 сезон

Перший сезон серіалу, який дебютував із приголомшливим успіхом, складається рівно з 8 епізодів. Кожна серія триває близько години, що дозволило творцям детально розкрити Сагу Іст-Блу — від першої зустрічі Луффі з Кобі до формування основного кістяка команди Піратів Солом’яного Капелюха.

Попри те, що творцям довелося дещо змінити хронологію та об’єднати деякі події, вісім серій цілком вистачило для того, щоб глядачі відчули дух пригоди та побачили ключові битви з Баггі, Кло та Арлонгом.

Кожна серія першого сезону виглядає як окремий повнометражний фільм із високим бюджетом та деталізованими декораціями, що і стало запорукою популярності шоу.

Читати на тему Трансформери 8: дата виходу продовження культової франшизи автоботів На коли запланований вихід продовження легендарної історії про автоботів?

Серіал Ван Піс: скільки серій в 2 сезоні

Другий сезон, на який глядачі чекали з особливим нетерпінням у 2025 та 2026 роках, зберіг аналогічну структуру та також налічує 8 серій. Такий формат став золотим стандартом для Netflix, дозволяючи підтримувати високу якість візуальних ефектів без розтягування сюжету.

Сюжетна лінія другого сезону зосереджена на підготовці до прибуття в Алабасту, охоплюючи такі важливі арки, як Логтаун, Реверс-Маунтін та Острів Драм.

Шанувальники нарешті побачили на екрані появу улюблених персонажів, зокрема лікаря Тоні Тоні Чоппера, реалізація якого за допомогою комп’ютерної графіки була одним із найбільших викликів для команди розробників.

Загалом, два сезони лайв-екшн адаптації Ван Піс пропонують глядачам 16 епізодів чистого екшену та пригод. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко ознайомитися з історією, не витрачаючи сотні годин на перегляд аніме.

Раніше ми писали, коли вийде Сонік 4 — читай в матеріалі дату виходу фільму в кіно та про що буде сюжет.

