Трансформери 8: дата виходу продовження культової франшизи автоботів

Франшиза про гігантських роботів, що змінюють форму, готується до масштабного перезавантаження свого майбутнього. Попри те, що остання стрічка Трансформери: Час Звіроботів показала найнижчі касові збори в історії серії, компанія Paramount продемонструвала безпрецедентну впевненість у бренді.

Студія офіційно підтвердила розробку не просто одного сиквела, а цілої нової трилогії, де Трансформери 8 та Трансформери 9 стануть прямим продовженням історії, розпочатої у 1994 році за хронологією кіновсесвіту.

Трансформери 8: коли чекати продовження франшизи

Головне питання, яке турбує фанатів у 2026 році — це конкретна дата виходу восьмої частини. Хоча офіційного “дня ікс” у календарі релізів поки що немає, аналіз виробничих циклів та попередні заяви студії дають змогу окреслити часові межі.

Спочатку планувалося, що робота над Трансформерами 8 розпочнеться максимально швидко, а прем’єра відбудеться не раніше 2025 року. Проте станом на сьогодні виробничий процес продовжується, і найбільш імовірним вікном для виходу фільму залишається кінець 2026-го або початок 2027 року.

Студія не поспішає, адже прагне виправити помилки попереднього фільму та повернути прихильність критиків, яка після Бамблбі дещо похитнулася.

Щодо творчої команди, то в крісло режисера планує повернутися Стівен Кейпл-молодший. Він неодноразово наголошував, що вже має чітке бачення того, як розвиватиметься сюжет далі. Очікується, що Ентоні Рамос та Домінік Фішбек знову втілять свої ролі на екрані, забезпечуючи тяглість оповіді.

Режисер заінтригував шанувальників обіцянками додати до сюжету ще одну легендарну інтелектуальну власність, що може натякати на довгоочікуваний кросовер, який обговорюється в кулуарах Голлівуду вже не один рік.

Окрім основної лінії, Paramount активно розвиває анімаційний напрямок, зокрема передісторію про походження Кібертрона, що має підтримувати інтерес до всесвіту під час очікування великих ігрових фільмів.

Незважаючи на втому глядачів від франшизи та складну стратегію релізів, Оптимус Прайм та його команда не збираються йти на пенсію. Paramount робить ставку на те, що нова трилогія зможе запропонувати глядачам щось свіже, поєднуючи класичний екшен із глибшим дослідженням лору трансформерів.

Поки що фанатам залишається лише стежити за оновленнями та сподіватися, що восьма частина стане тим самим золотим стандартом, який поверне металевих гігантів на вершину бокс-офісу.

