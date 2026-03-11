Лицар семи королівств 2 сезон: коли чекати на продовження та який буде сюжет

Епічна подорож лицаря-мандрівника Дункана Високого та його кмітливого зброєносця Егга лише розпочинається. Після завершення першого сезону, який фінішував на екранах 22 лютого 2026 року, увага мільйонів фанів всесвіту Гри престолів прикута до 2 сезону серіалу.

Компанія HBO продемонструвала безпрецедентну впевненість у проєкті, давши зелене світло другому сезону ще за два місяці до прем’єри першої частини. Виробничий процес уже набрав обертів: зйомки нових епізодів стартували у грудні 2025 року, що свідчить про наміри студії зробити цей серіал регулярною щорічною подією для поціновувачів фентезі.

Лицар семи королівств 2 сезон: коли буде прем’єра продовження серіалу

Прем’єра другого сезону серіалу Лицар Семи королівств ще не запланована, однак перші деталі сюжету та виробничі плани вказують на те, що очікування буде варте кожної хвилини. Попри це, другий сезон варто очікувати прбилизно у 2027 році.

Як зазначає Comments.ua, другий сезон серіалу Лицар Семи королівств базуватиметься на другій новелі циклу Джорджа Мартіна під назвою Присяжний меч. Сюжет перенесе глядачів на пів року вперед після подій турніру в Ешфорді.

Вестерос цього періоду постане перед нами виснаженим та суворим: королівство намагається оговтатися від наслідків Великої весняної хвороби та потерпає від руйнівної посухи. Центральним конфліктом сезону стане локальна, але запекла суперечка за водні ресурси.

Дунк і Егг опиняться між двох вогнів — збіднілим сером Юстасом Осгрієм та владною леді Роханною Веббер, відомою як Червона Вдова. Те, що починається як земельна чвара, швидко переросте у серйозне випробування лицарської честі та моральних принципів Дунка.

Творці обіцяють зберегти фірмовий формат із шести епізодів, де камерна історія поєднуватиметься з глибокими політичними інтригами, якими так славиться світ Мартіна.

Лицар семи королівств має стати довготривалим для стрімінгової платформи. Попри те, що на сьогодні існують лише три завершені новели, шоуранер Айра Паркер та сам Джордж Мартін уже обговорюють можливість розтягнути серіал на 8–10 сезонів.

Мартін надав авторам чорнові начерки майбутніх пригод героїв, що дозволяє розширювати всесвіт далеко за межі опублікованих книг. Особливий інтерес викликає ідея шоуранера розділити історію на два великих етапи: юність персонажів та їхнє доросле життя.

Для реалізації такого задуму розглядається можливість тривалої паузи між сезонами, щоб актори могли подорослішати разом зі своїми героями у реальному часі. Це підкреслює амбітність проєкту — перетворити історію Дунка і Егга на масштабну сагу, яка охопить десятиліття життя Вестероса.

Раніше ми писали, що відомо про серіал Молодий Шерлок 2026 — читай в матеріалі, коли вийдуть всі серії та про що розгортається сюжет.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!