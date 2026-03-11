Рыцарь семи королевств 2 сезон: когда ждать продолжения и какой будет сюжет

Эпическое путешествие рыцаря-путешественника Дункана Высокого и его сообразительного оруженосца Эгга только начинается. После завершения первого сезона, финишировавшего на экранах 22 февраля 2026 года, внимание миллионов фанов вселенной Игры престолов приковано к 2 сезону сериала.

Компания HBO продемонстрировала беспрецедентную уверенность в проекте, дав зеленый свет второму сезону еще за два месяца до премьеры первой части. Производственный процесс уже набрал обороты: съемки новых эпизодов стартовали в декабре 2025 года, что свидетельствует о намерениях студии сделать этот сериал регулярным ежегодным событием для любителей фэнтези.

Рыцарь семи королевств 2 сезон: когда будет премьера продолжения сериала

Премьера второго сезона сериала Рыцарь Семи королевств еще не запланирована, однако первые детали сюжета и производственные планы указывают на то, что ожидание стоит каждой минуты. Несмотря на это, второй сезон стоит ожидать приблизительно в 2027 году.

Как отмечает Comments.ua, второй сезон сериала Рыцарь Семи королевств будет базироваться на второй новелле цикла Джорджа Мартина под названием Присяжный меч. Сюжет перенесет зрителей на полгода вперед после событий турнира в Эшфорде.

Вестерос этого периода предстанет нам истощенным и суровым: королевство пытается оправиться от последствий Великой весенней болезни и страдает от разрушительной засухи. Центральным конфликтом сезона станет локальный, но ожесточенный спор за водные ресурсы.

Дунк и Эгг окажутся между двумя огнями — обедневшим сэром Юстасом Осгрием и властной леди Роханной Уэббер, известной как Красная Вдова. То, что начинается как земельная склока, быстро перерастет в серьезное испытание рыцарской чести и моральных принципов Дунка.

Создатели обещают сохранить фирменный формат из шести эпизодов, где камерная история будет сочетаться с глубокими политическими интригами, которыми так славится мир Мартина.

Рыцарь семи королевств должен стать долговременным для стриминговой платформы. Несмотря на то, что на сегодняшний день существуют только три завершенные новеллы, шоуранер Айра Паркер и сам Джордж Мартин уже обсуждают возможность растянуть сериал на 8–10 сезонов.

Мартин предоставил авторам черновые наброски будущих похождений героев, что позволяет расширять вселенную далеко за пределы опубликованных книг. Особый интерес вызывает идея шоуранера разделить историю на два больших этапа: юность персонажей и их взрослую жизнь.

Для реализации такой задумки рассматривается возможность длительной паузы между сезонами, чтобы актеры могли повзрослеть вместе со своими героями в реальном времени. Это подчеркивает амбициозность проекта – превратить историю Дунка и Эгга в масштабную сагу, которая охватит десятилетие жизни Вестероса.

Ранее мы писали, что известно о сериале Молодой Шерлок 2026 — читай в материале, когда выйдут все серии и о чем разворачивается сюжет.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!