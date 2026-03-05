Дуже страшне кіно 6: дата виходу, сюжет та коли чекати прем’єру

Пригоди Сінді Кемпбелл повертаються на екрани! Легендарна пародійна франшиза Дуже страшне кіно 6, готується знову підірвати зали кінотеатрів своєю безкомпромісною сатирою.

Для справжніх прихильників комедійного жанру немає нічого кращого, ніж перезавантаження улюбленої серії, яка свого часу змінила підхід до гумору в кіно. Ми зібрали найсвіжіші факти про те, що чекає на глядачів у новій частині.

Коли вийде Дуже страшне кіно 6: світові та українські дати прем’єри

Для фанатів, які вже зачекалися нових жартів, є чудова новина. У червні 2026 року в США очікується велика прем’єра фільму. Проте українським прихильникам не доведеться чекати на офіційний переклад місяцями. Питання, коли вийде Дуже страшне кіно 6 в Україні, вже вирішене: вже 11 червня українці зможуть побачити улюблених акторів на великих екранах.

Варто зазначити, що це буде перша частина серії за останні 13 років (попередній фільм вийшов ще у 2013-му), тож ажіотаж навколо релізу справді величезний.

Дуже страшне кіно 6 2026 дата виходу: тріумфальне повернення творців оригіналу

Найголовніша новина для шанувальників — над проєктом знову працює той самий легендарний творчий склад. Вперше за останні 18 років для роботи над франшизою об’єдналися брати Веянс — Марлон, Шон та Кінен Айворі.

Саме вони разом із Ріком Альваресом написали сценарій, який обіцяє бути таким же гострим і зухвалим, як у найперших фільмах. Дуже страшне кіно 6 2026 — це не просто черговий сиквел, а повноцінне перезавантаження серії.

Режисерське крісло посів Майкл Тіддес, який вже неодноразово успішно співпрацював з Марлоном Веянсом над іншими гучними комедійними проєктами.

Коли вийде фільм Дуже страшне кіно 6 та які пародії ми побачимо у трейлері

Перший трейлер, який вже з’явився у мережі, справді вражає своєю динамікою. Творці залишаються вірними традиціям: вони обирають найгучніші горор-хіти останніх років і перетворюють їх на справжній комедійний хаос.



Якщо ти цікавився, коли вийде фільм Дуже страшне кіно 6 і що саме там висміюватимуть, готуйтеся до пародій на такі стрічки, як: Грішники, Зброя, Субстанція та мегапопулярний серіал Netflix Венздей.

Трейлер відкривається епічною сценою в метро, яка пародіює Крик 6, де серед пасажирів раптово з’являється робот-вбивця Меґан. Також у кадрі добряче дістанеться таким фільмам, як Геть, Усміхайся, Жахливий та Довгоніг.

Коли буде Дуже страшне кіно 6 і хто з акторів повернувся до культових ролей

Акторський склад фільму справді вражає, адже на екранах знову зберуться обличчя, які стали живими символами цієї комедійної епохи. Акторський склад 6 частини культової франшизи буде такий:

Анна Фаріс знову втілить образ легендарної Сінді Кемпбелл;

Реджина Голл повернеться до ролі невгамовної Бренди Мікс;

Марлон Веянс та Шон Веянс знову зіграють своїх культових персонажів — Шорті та Рея;

Локлін Манро відтворить образ Грега з найпершої частини серії.

Творці підкреслюють, що вони не просто зібрали зірок минулого, а прагнули, щоб кожен герой органічно вписався у сучасні реалії горор-жанру.

Scary Movie 6 дата виходу: фінальний відлік

Підсумовуючи всі наявні дані, можна з упевненістю сказати, що на нас чекає справжня кінобомба. Стрічка обіцяє ідеально поєднати ностальгію за початком 2000-х із гострим висміюванням сучасних трендів.

Офіційна дата виходу підтверджена на червень 2026 року — це буде час, коли примарне обличчя знову отримає на горіхи від Сінді та Бренди.

Тепер ти знаєш, коли вийде Дуже страшне кіно 6

