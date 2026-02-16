Коли вийде фільм Енола Холмс 3: пригоди сестри Шерлока тривають — дата прем’єри в Україні

Напевне, ти вже оцінив(-ла) кіно-історії про дотепну й винахідливу дівчину-детектива Енолу Холмс і чекаєш на продовження серіалу.

Є хороші новини: зйомки Enola Holmes 3 уже пройшли — робота над фільмом завершилася влітку 2025 року. Тепер серії перебувають у стадії пост-продакшену, і фанатам лишається дочекатися його виходу на екран.

Коли це станеться і які пригоди попереду – у матеріалі.

Коли вийде Енола Холмс 3

Фанати серіалу знають: це нова історія про молодшу сестру легендарного Шерлока Холмса, яка, попри тінь великого брата, бореться зі злочинністю — своїми методами.

Перші дві частини франшизи Netflix більше нагадували молодіжне пригоду – головна героїня не лише розгадувала таємниці, а й шукала своє місце під сонцем.

Але час іде, і сама Енола дорослішає: тепер її завдання стають складнішими, а загадки — темнішими, отож в Енолі Холмс 3 готуймося до більш небезпечного та серйозного розслідування.

Хоча точної дати прем’єри ще не оголосили, очікується, що Енола Холмс 3 вийде на стрімінгу влітку 2026 року.

Енола Холмс 3: що відомо про зйомки

Зйомки Enola Holmes 3 завершилася влітку 2025 року. Спочатку знімальна група працювала у Великій Британії на студії Shepperton Studios, де зніли основні сцени, що передають атмосферу старої Англії.

Потім команда вирушила до Мальти, там зняли частину сцен на вулицях та в історичних місцях, щоб передати справжню атмосферу місцини.

Зараз фільм перебуває у стадії монтажу, команда працює над музикою і візуальними ефектами перед випуском на Netflix.

Енола Холмс 3: чи повернуться актори, що вже полюбилися

У фільмі знову з’являться знайомі обличчя: Луї Партич працює поруч із Енолою як лорд Тьюксбері, Генрі Кавілл повертається до ролі брата Еноли – Шерлока.

Хелена Бонем Картер знову втілює їхню матір Еудорію.

Крім того, до акторського складу приєднався Хімеш Патель у ролі доктора Ватсона, друга та соратника Шерлока.

