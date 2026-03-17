Трансформеры 8: дата выхода продолжения культовой франшизы автоботов

Франшиза о сменяющих форму гигантских роботах готовится к масштабной перезагрузке своего будущего. Несмотря на то, что последняя лента Трансформеры: Время Звероботов показала самое низкое кассовое собрание в истории серии, компания Paramount продемонстрировала беспрецедентную уверенность в бренде.

Студия официально подтвердила разработку не просто одного сиквела, а целой новой трилогии, где Трансформеры 8 и Трансформеры 9 станут прямым продолжением истории, начатой ​​в 1994 году по хронологии киновселенной.

Трансформеры 8: когда ждать продолжения франшизы

Главный вопрос, который беспокоит фанатов в 2026 году – это конкретная дата выхода восьмой части. Хотя официального “дня икс” в календаре релизов пока нет, анализ производственных циклов и предварительные заявления студии позволяют определить временные рамки.

Первоначально планировалось, что работа над Трансформерами 8 начнется максимально быстро, а премьера состоится не раньше 2025 года. Однако по состоянию на сегодняшний день производственный процесс продолжается, и наиболее вероятным окном для выхода фильма остается конец 2026-го или начало 2027 года.

Студия не спешит, ведь стремится исправить ошибки предыдущего фильма и вернуть расположение критиков, которая после Бамблби несколько пошатнулась.

Что касается творческой команды, то в кресло режиссера планирует вернуться Стивен Кейпл-младший. Он неоднократно отмечал, что уже имеет ясное видение того, как будет развиваться сюжет дальше. Ожидается, что Энтони Рамос и Доминик Фишбек снова воплотят свои роли на экране, обеспечивая продолжительность повествования.

Режиссер заинтриговал поклонников обещаниями добавить к сюжету еще одну легендарную интеллектуальную собственность, которая может намекать на долгожданный кроссовер, обсуждаемый в кулуарах Голливуда уже не один год.

Кроме основной линии, Paramount активно развивает анимационное направление, в частности, предысторию о происхождении Кибертрона, которая должна поддерживать интерес к вселенной во время ожидания больших игровых фильмов.

Несмотря на усталость зрителей от франшизы и сложную стратегию релизов, Оптимус Прайм и его команда не собираются уходить на пенсию. Paramount делает ставку на то, что новая трилогия сможет предложить зрителям что-нибудь свежее, сочетая классический экшен с более глубоким исследованием лора трансформеров.

Пока фанатам остается только следить за обновлениями и надеяться, что восьмая часть станет тем же золотым стандартом, который вернет металлических гигантов на вершину бокс-офиса.

