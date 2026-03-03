Коли вийде Сонік 4: дата виходу фільму у кіно

Синій їжачок продовжує свій переможний забіг світовими екранами. Після приголомшливого успіху третьої частини, кінокомпанія Paramount Pictures вирішила не зволікати з анонсами.

Сонік 4 дата виходу: коли чекати на повернення

Згідно з офіційним повідомленням студії, Сонік 4 запланований на 19 березня 2027 року. Стрічка з’явиться на великих екранах рівно через два роки після того, як третя частина довела: ця франшиза — справжній мільярдник.

Як повідомляє видання Variety, рішення про виробництво було прийнято ще до того, як Сонік 3 штурмував прокат у грудні минулого року.

Така впевненість продюсерів зрозуміла: третя частина продемонструвала найкращі результати в історії, зібравши $218 мільйонів у США та $422 мільйони у світі.

Сонік 4: що відомо про сюжет

Попри те, що Paramount тримає деталі сценарію в секреті, у мережі вже з’явилися тисячі теорій про те, коли вийде Сонік 4 та які нові персонажі з ігор SEGA долучаться до битви. Враховуючи, що до зіркового складу у попередній частині приєднався Кіану Рівз (голос Шедоу), планка очікувань задрана на неймовірну висоту.

Фанати також активно цікавляться, коли вийде Sonic 4 у кіно з українським дубляжем. Традиційно прем’єра в Україні відбувається синхронно зі світовою, тож березень 2027 року стане головним місяцем для всіх поціновувачів сімейного фентезі.

Коли вийде Сонік 4 у кіно: чи повернеться Джим Керрі

Ще одне актуальне питання: чи побачимо ми знову доктора Роботніка? Хоча акторський склад наразі не оголошений, більшість глядачів сподіваються на повернення Бена Шварца, Ідріса Ельби та, звісно, Джима Керрі. Питання, коли вийде Сонік 4 у кіно, напряму пов’язане з графіками цих зірок, але режисер Джефф Фаулер, ймовірно, знову очолить творчий процес.

Загальні збори франшизи вже подолали позначку в 1 мільярд доларів, а цифрові продажі принесли ще понад $180 мільйонів. Сонік став не просто героєм відеоігор, а справжнім культурним феноменом.

Тож тепер ти знаєш, коли вийде Сонік 4 і на яку дату планувати похід до кінотеатру. Хоча до прем’єри ще більше року, очікування точно буде того варте. Але не Соніком єдиним багатий кіносвіт!

Раніше ми розповідали, які фільми вийдуть у 2026 році: читай наш великий огляд головних прем’єр найближчого майбутнього, щоб не пропустити нічого цікавого.

