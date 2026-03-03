Когда выйдет Соник 4: дата выхода фильма в кино

Синий ежик продолжает свой победный забег по мировым экранам. После ошеломляющего успеха третьей части, кинокомпания Paramount Pictures решила не медлить с анонсами.

Соник 4 дата выхода: когда ждать возвращения

Согласно официальному сообщению студии, Соник 4 дата выхода запланирована на 19 марта 2027 года. Картина появится на больших экранах ровно через два года после того, как третья часть доказала: эта франшиза — настоящий миллиардник.

Как сообщает авторитетное издание Variety, решение о производстве было принято ещё до того, как Соник 3 штурмовал прокат в декабре прошлого года. Такая уверенность продюсеров понятна: третья часть продемонстрировала лучшие результаты в истории, собрав $218 миллионов в США и $422 миллиона в мире. Выясняя, в каком году выйдет Соник 4, фанаты теперь могут официально закрепить в календаре 2027 год.

Соник 4: что известно о сюжете

Несмотря на то, что Paramount держит детали сценария в секрете, в сети уже появились тысячи теорий о том, когда выйдет Соник 4 фильм и какие новые персонажи из игр SEGA присоединятся к битве. Учитывая, что к звездному составу в предыдущей части присоединился Киану Ривз (голос Шедоу), планка ожиданий задрана на невероятную высоту.

Фанаты также активно интересуются, когда выйдет Sonic 4 в кино с профессиональным дубляжом. Традиционно премьера в Украине и СНГ происходит синхронно с мировой, поэтому март 2027 года станет главным месяцем для всех ценителей семейного фэнтези.

Когда выйдет Соник 4 в кино: вернется ли Джим Керри

Ещё один актуальный вопрос: увидим ли мы снова доктора Роботника? Хотя актёрский состав на данный момент не объявлен, большинство зрителей надеются на возвращение Бена Шварца, Идриса Эльбы и, конечно, Джима Керри. Вопрос, когда выйдет Соник 4 в кино, напрямую связан с графиками этих звезд, но режиссер Джефф Фаулер, вероятно, снова возглавит творческий процесс.

Общие сборы франшизы уже преодолели отметку в 1 миллиард долларов, а цифровые продажи принесли еще более $180 миллионов. Соник стал не просто героем видеоигр, а настоящим культурным феноменом.

Только теперь ты точно знаешь, когда выйдет Соник 4 и на какую дату планировать поход в кинотеатр. Хотя до премьеры еще больше года, ожидание точно будет того стоить. Но не Соником единым богат киномир!

Ранее мы рассказывали, какие фильмы выйдут в 2026 году: читай наш большой обзор главных премьер ближайшего будущего, чтобы не пропустить ничего интересного.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!