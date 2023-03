Вони затягнуть тебе у свій всесвіт: підбірка цікавих серіалів цієї весни

Серіали відграють чималу роль у культурному житті світу. Перевагою серіалів є те, що вони мають більший хронометраж, ніж фільми. Тому можуть висвітлити проблему ледве не з усіх боків та розповісти повну історію, нічого не пропускаючи. Серіали можуть бути приквелами чи сиквелами до певних фільмів і дедалі більше занурювати нас у свій всесвіт.

В їх основі можуть бути як сучасні події, так історичні чи взагалі вигадані. Коли знаходиш дійсно цікавий серіал, то його вистачить більше, ніж на вечір. Не треба щодня спускатися на найнижчі сторінки Google, щоб вибрати щось до смаку. Сьогодні ми розповімо тобі про цікаві і небанальні серіали березня 2023 року.

У списку ти побачиш роботи з шести різних країн світу: США, Мексики, Великої Британії, Франції, Південної Кореї та Швеції.

Де дивитися: Amazon Prime Video (Франція)

Ми звикли дивитися фільми та серіали про війну, де військові, ніби безсмертні супергерої, йдуть у бій крізь вибухи. Стріляють з автоматів та щоразу влучають у ціль, і рятують як побратимів, так і мирних людей. Ми звикли до такого “голлівудського військового пафосу”. У цьому серіалі про інше.

У шести серіях нам розповідають про роботу французького підрозділу спецпризначення в Іраку. Історія торкається як локальної іракської ситуації, вплітаючи інтереси цивільних курдів й іракців, так і штабів французької та американської армій.

Не забули також висвітлити і психологічні проблеми, з якими стикаються герої після боїв або під час непорозумінь в особистих стосунках.

Золото (The Gold)

Де дивитися: BBC (Велика Британія)

Хто тут любитель детективів? Тоді цей англійський кримінальний детектив (та ще й з гумором!) про найбільше реальне пограбування у Великій Британії, ймовірно, дуже тобі сподобається. Наприкінці 1970-х років шість грабіжників викрали з банку три тонни золота.

Події в серіалі розвиваються досить динамічно, але глядач має змогу поринути в чудово відтворену епоху. Костюмери та декоратори чудово зробили свою роботу та постаралися над створенням специфічних костюмів, келихів, зачісок, непроглядним димом цигарок у відділках, друкарськими машинками, смішних вусів чоловіків тощо. До речі, тут можна побачити вже знайомих та улюблених акторів, а яких — нехай залишиться інтригою.

Формула-1: Жени, щоб вижити (Formula 1: Drive to Survive)

Де дивитися: Netflix, Велика Британія

Швидкість, адреналін, красиві авто! Усе в одному серіалі та кожній серії. Це п’ятий сезон документального серіалу про перегони. У ньому режисери показують перегони, а також знайомлять глядача із залаштунками змагань. Вони впускають нас у приватне життя пілотів та керівників, в кола їх родин.

Також творці не забувають про сучасні події. Наприклад, рік тому, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, керівник однієї з десяти ведучих команд розриває контракт з пілотом-росіянином зі словами: “Більше ніяких росіян, поки я живу на цій планеті”.

Де дивитися: Amazon Prime Video, Мексика

У цьому серіалі ми можемо дізнатися історію одного з найвідоміших героїв Мексики 19 сторіччя. Він жорстокий, але має багато дружніх почуттів, любов до дітей, звитягу і патріотизм. Усе це важливі риси для посталого Зорро.

Серіал має вісім епізодів, вони розповідають про протистояння Мур’єти американським рейнджерам, чия країна виступила на “захист” сепаратистської республіки Техас, вторглася до Мексики та анексувала її третину.

Цей серіал варто переглянути тим, хто любить жанр western. Його знімали у чотирьох штатах Мексики, для нього будували будинки й цілі містечка, ставили епічні бої. Приємним бонусом буде саундтрек, не гірший, ніж у фільмах Тарантіно.

Твоя компанія (The Company You Keep)