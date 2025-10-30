Не Відьмаком єдиним! Вісім цікавих серіалів Netflix, які варто подивитись — добірка Вікон

Холодними зимовими вечорами якнайбільше хочеться затишку та цікавого серіалу. Вікна підібрали для тебе топ-8 серіалів Netflix, які точно сподобаються. Дивись нашу підбірку та обирай новенький серіал для перегляду.

Netflix — американський стримінговий сервіс фільмів та серіалів. Компанія випускає телепрограми, а ще планує розробку ігор, зокрема заснованих на власних серіалах та фільмах.

Щороку продукти сервісу отримують Оскар та інші нагороди. А який із серіалів обереш для себе ти?

Дім Гіннесів

Серіал розповідає про події Дубліна у 1860-х роках. Це реальна історія родини Гіннесів, яка переживає не найкращий період після смерті голови родини, пивного магната сера Бенджаміна Гіннеса.

Цей серіал від творця легендарних Гострих картузів Стівена Найта одразу став сенсацією та улюбленцем публіки.

Мертвий для мене

Це — яскравий і легкий серіал про злочин, який намагаються приховати. Тут і жіноча дружба, і буденні сімейні проблеми, і таємниче вбивство.

Вдова Джен шукає водія-втікача, що збив її чоловіка. Неочікувано вона заводить собі подругу Джуді — ексцентричну оптимістку. Але вона не зовсім така, якою себе видає.

Серіал продовжили на третій сезон, який виходить цього листопада. Тож ти ще встигнеш надолужити попередні два.

Секс/Життя

Вона — дружина й мама, має стабільне сімейне життя. Раптом її бурхливе сексуальне минуле опиняється перед нею — колишній, про якого вона постійно фантазувала.

Цей серіал про життя, вибір жінки і пристрасний секс.

Стрічку продовжили на другий сезон, але точну дату виходу серій поки не оголошують. Скоро другий сезон.

Джинні і Джорджія

Серіал розповідає нам історію однієї родини. Тут порушуються проблеми батьків і дітей, підліткового віку, насилля у сім’ї. І куди ж без таємниць і хитрих дій головних героїнь. Людина зробить усе заради своєї сім’ї.

Відомо, що цей серіал також матиме продовження. Зараз він на стадії виробництва. Побачити другий сезон глядачі можуть вже з лютого 2023 року.

Корона

Серіал про королівську сім’ю Великої Британії став мегапопулярним ще за життя королеви, хоч і викликав немало скандалів. Історію правління Єлизавети ІІ та життєві перипетії родини вдало показали у чотирьох сезонах.

Після смерті великої королеви серіал отримав другу хвилю популярності. Прем’єра п’ятого сезону відбудеться 9 листопада 2022 року.

Серіал Корона отримав безліч нагород — за костюми, блискуче зіграні ролі тощо.

Тож він точно вартий уваги.

Вигадана Анна

Серіал розкриває заплутану і цікаву історію, яка заснована на реальних подіях. Продюсерка Шонда Раймс надихнулася історією в New York Magazine Як Анна Делві обдурила тусовщиків Нью-Йорка.

Журналістка розслідує історію Анни Делві, яка переконала еліту Нью-Йорка в тому, що вона багата спадкоємиця з Німеччини. Та чи справді це так?

Серіал складається всього з дев’яти серій. Прем’єра відбулася у лютому 2022 року.

Паперовий будинок

Восьмеро злодіїв беруть людей у заручники й зачиняються в монетному дворі Іспанії, а їхній геніальний керівник вправно маніпулює поліцією, щоб здійснити план.

Історії пограбувань, які захопливо продумані і постійно тримають у напрузі. Герої серіалу спочатку змушують себе ненавидіти, а потім закохують.

Споглядати продумані операції пограбувань і як герої вибираються із, здавалося б, безвихідних ситуацій — найцікавіший екшн. Ця історія про любов, дружбу та маніпуляції.

Охоронець міністра

Відмінний серіал для тих, хто любить закручений сюжет і яскраві погоні. Історія спецпризначенця, який стає охоронцем міністерки і потрапляє у вир проблем.

Надавши допомогу у запобіганні теракту, ветеран війни призначений захищати політикиню, чиї дії і були його причиною.

Серіал складається з шести серій. Другий сезон нині у розробці.

Раніше ми розповідали, коли очікувати новий сезон серіалу Емілі в Парижі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!