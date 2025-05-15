Сериалы, похожие на Бриджертоны: подборка для тех, кто любит смотреть исторические драмы

Бриджертоны — это сериал об английской знати, который, несомненно, стал фаворитом многих людей по всему миру. И вот, недавно, после двухлетнего перерыва зрители смогли увидеть третий сезон популярного сериала. Однако после просмотра многие хотят посмотреть сериалы, похожие на Бриджертоны.

Поэтому для любителей придворных перипетий и интриг Вікна-новини подготовили подборку самых интересных исторических драм и романтических картин для тех, кто ищет похожие сериалы на Бриджертоны. Среди них можно найти как классические произведения, так и современные адаптации, которые не менее захватывают и погружают в мир интриг, любви и изысканных костюмов.

Сериалы, похожие на Бриджертоны

Корона

Это сериал 2017 года, рассказывающий историю становления и правления королевы Великобритании Елизаветы II. Он создан на основе реальных событий, где зритель может увидеть, с какими политическими и личными трудностями сталкивалась королева во время своего правления. От свадьбы с принцем Филиппом до современных времен — все это понравится тем, кто следит за Британской монархией.

Аббатство Даунтон

Аббатство Даунтон — это драматический сериал 2010 года о жизни аристократической семьи Кроули и их слуг в начале XX века. События происходят в поместье Даунтон, где перипетии общественной жизни, личные драмы и исторические события переплетаются, создавая захватывающий сюжет.

Гордость и предубеждение

В этом мини-сериале 1995 года зритель может увидеть экранизацию классического романа Джейн Остин, рассказывающего историю Элизабет Беннет и мистера Дарси. Однако впоследствии в город приезжает человек, знающий тайну мистера Дарси, что может сильно навредить его репутации.

Испанская принцесса

Это исторический драматический сериал 2019 года, рассказывающий о Екатерине Арагонской — молодой испанской принцессе. Она с детства помолвлена с будущим английским королем — Артуром. Однако по приезду в Англию, тот внезапно умирает. Как будут развиваться события дальше? Смотри о борьбе за власть, любви и политических интригах при дворе.

Виктория

Королева Виктория — одна из самых известных монархов Великобритании. В сериале 2016 года зрители могут наблюдать за ее молодостью и периодом правления. Узнай, как она борется с вызовами, растет как правительница и строит свою личную жизнь.

Куртизанки

Узнай о мире женщин, которые работают в борделях Лондона XVIII века. Как будут жить героини сериала во времена бедности, преступности и борьбы за выживание и власть — обо всем этом рассказывают в трех сезонах сериала 2017 года Куртизанки.

Север и Юг

Это мини-сериал 2004 года, созданный на основе романа Элизабет Гаскелл. В нем рассказывают о взаимоотношениях между дочерью священника Маргарет, которую отец перевез с юга Англии на север, и Джоном Торнтоном — промышленником из Милтона. Для девушки Джон становится настоящим воплощением зла, а его наоборот — тянет к Маргарет.

Сэндитон

Сэндитон — это сериал 2019 года, являющийся экранизацией незаконченного последнего романа Джейна Остина. Шарлотты Гейвуд — главная героиня сериала, попадает в небольшой курортный городок Сэндитон. Там она сталкивается с интригами, романтикой и общественными изменениями периода Англии начала XIX века.

Сериалы, похожие на Сэндитоны и Бриджертоны

Кроме выше перечисленной подборки из сериалов, киномир имеет еще немало различных картин. Поэтому обязательно присмотрись еще к таким сериалам. Среди них ты точно найдешь что-то свое.

Буканьерки;

Тюдоры;

Кровь, секс и монархия;

Мария-Антуанетта;

Императрица;

Позолоченный век;

Список мистера Малкольма;

Красотка;

Белая принцесса.

А для фанатов Бриджертонов, которые не только стремятся окунуться в эпоху дворянства и британской знати можем посоветовать приготовить блюда в эстетике культового сериала.

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