Серіали, схожі на Бріджертони: добірка для тих, хто полюбляє дивитися історичні драми

Бріджертони — це серіал про англійську знать, що, безсумнівно, став фаворитом багатьох людей по усьому світу. І ось, нещодавно, після дворічної перерви, глядачі змогли побачити третій сезон популярного серіалу. Однак після перегляду чимало хто хоче переглянути серіали, схожі на Бріджертони.

Тож для любителів придворних перепитій та інтриг Вікна-новини підготували добірку найцікавіших історичних драм та романтичних картин для тих, хто шукає схожі серіали на Бріджертони. Серед них можна знайти як класичні твори, так і сучасні адаптації, що не менш захоплюють та занурюють у світ інтриг, кохання та вишуканих костюмів.

Серіали, схожі на Бріджертони

Корона

Це серіал 2017 року, що розповідає історію становлення та правління королеви Великої Британії Єлизавети II. Він створений на основі реальних подій, де глядач може побачити, з якими політичними та особистими труднощами стикалася королева під час свого правління. Від весілля з принцом Філіпом до сучасних часів — усе це сподобається тим, хто слідкує за Британською монархією.

Абатство Даунтон

Абатство Даунтон — це драматичний серіал 2010 року про життя аристократичної родини Кроулі та їхніх слуг на початку XX століття. Події відбуваються в маєтку Даунтон, де перипетії суспільного життя, особисті драми та історичні події переплітаються, створюючи захоплюючий сюжет.

Гордість і упередження

У цьому міні-серіалі 1995 року глядач може побачити екранізацію класичного роману Джейн Остін, що розповідає історію Елізабет Беннет та містера Дарсі. Однак згодом у місто приїжджає чоловік, що знає таємницю містера Дарсі, що може добряче зашкодити його репутації.

Іспанська принцеса

Це історичний драматичний серіал 2019 року, що розповідає про Катерину Арагонську — молоду іспанську принцесу. Вона змалечку заручена з майбутнім англійським королем — Артуром. Однак після приїзду в Англію, той раптово помирає. Як розвиватимуться події далі? Дивись про боротьбу за владу, кохання та політичні інтриги при дворі.

Вікторія

Королева Вікторія — одна з найвідоміших монархів Великої Британії. У серіалі 2016 року глядачі можуть спостерігати за її молодістю та періодом правління. Дізнайся, як вона бореться з викликами, зростає як правителька та будує своє особисте життя.

Куртизанки

Дізнайся про світ жінок, які працюють у борделях Лондона XVIII століття. Як житимуть героїні серіалу у часи бідності, злочинності та боротьби за виживання та владу — про усе це розповідають у трьох сезонах серіалу 2017 року Куртизанки.

Північ і Південь

Це міні-серіал 2004 року, що створений на основі роману Елізабет Ґаскелл. У ньому розповідають про взаємини між дочкою священика Маргарет, яку батько перевіз з півдня Англії на північ, та Джоном Торнтоном — промисловцем з Мілтона. Для дівчини Джон стає справжнім втіленням зла, а його, навпаки, — тягне до Маргарет.

Сендітон

Сендітон — це серіал 2019 року, що є екранізацією незакінченого останнього роману Джейна Остіна. Шарлотта Гейвуд — головна героїня серіалу, потрапляє до невеликого курортного містечка Сендітон. Там вона стикається з інтригами, романтикою та суспільними змінами періоду Англії початку XIX століття.

Серіали, схожі на Сендітон і Бріджертони

Окрім вище перерахованої добірки з серіалів, кіносвіт має ще чимало різних картин. Тож обов’язково придивися ще до таких серіалів. Серед них ти точно знайдеш щось своє.

Мисливці;

Тюдори;

Кров, секс і монархія;

Марія-Антуанетта;

Імператриця;

Позолочене століття;

Список містера Малкольма;

Фаворитка;

Біла принцеса.

А для фанів Бріджертонів, які не лише прагнуть поринути в епоху дворянства та британської знаті, можемо порадити приготувати страви в естетиці культового серіалу.

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